Marka House of Asia świętuje z Polakami Chiński Nowy Rok

Firma De Care od ponad 30 lat z sukcesem wprowadza na polski rynek produkty spożywcze z różnych stron świata. Kluczową marką własną, stworzoną 15 lat temu jest House of Asia, czyli wszystkie smaki Azji pod jednym dachem. Na ten brand składają się trzy linie z charakterystycznym logo i czarnym kwadratem: produkty kuchni chińskiej, których opakowania mają czerwony kolor, uznawany w tym kraju za przynoszący szczęście, produkty kuchni tajskiej wyróżnione soczystą i kojarzoną ze świeżością zielenią oraz specjały japońskie w oprawie eleganckiej czerni, która nawiązuje do estetyki serwowanych dań. Jak promować tak szeroki asortyment, w którym aktualnie jest już ponad 200 oryginalnych towarów, sprowadzanych tylko od azjatyckich dostawców?

Już w 2006 roku właściciele firmy De Care wpadli na pomysł, by europejski początek roku połączyć z organizowaniem akcji zwiastującej obchody Chińskiego Nowego Roku – najważniejszego ze świąt w tradycyjnym kalendarzu księżycowym, które ma ruchomą datę i rozpoczyna się od nowiu, który ma miejsce między 21 stycznia, a 20 lutego (w tym roku rozpocznie się 12 lutego). W ramach przeprowadzanych co roku akcji specjalnych De Care przygotowało dla klientów i kontrahentów kolorowe ekspozycje w sklepach, korzystne oferty cenowe, liczne konkursy, atrakcyjne materiały POS, które nawiązywały do kultury azjatyckiej. Każdy kolejny rok przynosił nowe pomysły na promocję i dobre efekty tych innowacyjnych działań. Sprzedaż wciąż rosła, szczególnie w trakcie trwania kampanii. W rezultacie marka House of Asia jest dziś liderem, jeśli chodzi o kuchnię azjatycką, zaś mleczko kokosowe, makarony orientalne i pasty są numerem jeden w swojej kategorii (dane za GfK Polonia 2020).

Tegoroczna akcja „Azja Express. Prosto na twój talerz” już trwa. W sklepach największych sieci w Polsce oraz na rynku tradycyjnym są przykuwające uwagę ekspozycje. Tym razem firma De Care stawia też mocno na digital, odpowiadając na potrzeby klientów, którzy ze względu na pandemię więcej czasu spędzają w domu. Przygotowane zostały dodatkowe treści edukacyjne na stronę internetową, kontynuowana jest współpraca z influencerami, w mediach społecznościowych firmy (gromadzących ponad 27 tys. obserwujących) ogłaszane są konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Cała komunikacja prowadzona jest w sposób spójny, przemyślany, opatrzony specjalnie dobranymi elementami graficznymi, np. smokami, które w Chinach symbolizują szczęście, dekoracyjnymi bramami, charakterystycznie wygiętymi dachami, origami, które ma korzenie w Chinach, ale dzięki dalszemu rozwojowi w Japonii uważane jest za tamtejszą tradycyjną sztukę składania papieru.