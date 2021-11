Mastermedia zwiększa możliwości sprzedaży producentów w kanale zagranicznym

Mastermedia zwiększa skalę możliwości sprzedaży dla producentów poprzez ekspansję na nowe kraje oraz rozwój franczyzy Food Plus.

Mastermedia tylko w 2021 r. podbija nowe kraje - Szwecję, Luksemburg, a nawet Australię i Nową Zelandię, gdzie właściciele sklepów już mogą zamawiać najlepsze polskie produkty (do tej pory była liderem eksportu polskich produktów do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Niderlandów, Belgii czy Luksemburga). To jednak nie tylko dzięki rozwojowi kanału B2B współpracujący z Mastermedia producenci mogą osiągać więcej. Dodatkowym motorem napędowym jest dynamiczny rozwój franczyzy sieci Food Plus, przez co dostawcy zyskują nowe możliwości ekspansji swoich produktów poza granice kraju.

Synergia skazana na sukces

Sieć Food Plus należąca do Mastermedia działa na styku hurtu i detalu. Tu korzyści osiągają wszyscy: producent, dystrybutor, detalista, a także konsument.

Food Plus rozpycha się na zagranicznych rynkach, gdzie w ciągu 5 lat otworzyła ponad 200 placówek. Dziennie sklepy Food Plus odwiedza około 55 tysięcy osób. Sieć oferuje najlepsze polskie produkty konsumentom z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec i Niderlandów.

Ekspansja poza granice kraju to dla wielu polskich producentów szansa na dalszy wzrost. Mastermedia obsługuje ponad 1000 stałych odbiorców, w tym sklepy sieci Food Plus. Co tydzień z Polski wysyłanych jest blisko 9 tys. pozycji asortymentowych. Efekt skali, który wspólnie osiągamy, pozwala wygrywać na zagranicznych rynkach. Nawet pomimo zmian strukturalnych na rynku, Brexitu i chwilowego odpływu Polaków z UK, potrafimy uzyskiwać dwucyfrowe wzrosty sprzedaży – i to również odnosząc się do bardzo mocnego 2020 roku covidowego. Warunek kluczowy to ścisła współpraca z producentami i dobranie odpowiednich narzędzi sprzedażowych – mówi Rafał Szarowski, dyrektor handlowy Mastermedia.

Współpraca z największym polskim dystrybutorem już dziś przynosi producentom wspierającym sieć wymierne korzyści.

Współpraca z Mastermedia jest doskonałym przykładem partnerskiego podejścia do biznesu i wzajemnego zrozumienia. Pomimo przeciwności związanych z Brexitem utrzymujemy wysoką dynamikę sprzedaży dzięki wprowadzaniu do oferty nowych, innowacyjnych produktów oraz poprzez oferowanie klientom kompleksowych rozwiązań zwiększających sprzedaż. Strategicznym celem firmy Tarczyński S.A. jest ekspansja i rozwój na zagranicznych rynkach. Doświadczenie Mastermedia i rozwój działań eksportowych umożliwia skuteczną realizację celów w oparciu o solidnego partnera – mówi Sławomir Szymerowski, Acting Export Director, Tarczyński S.A.

Podobne zdanie ma Jacek Lewicki, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu z OSM w Piątnicy.

Z firmą Mastermedia pracujemy od kilkunastu lat, a od sześciu lat bezpośrednio aktywnie wspieramy ich działania związane z dystrybucją naszych produktów na Wyspach Brytyjskich, w Holandii, Belgii. Jestem pod wrażeniem dynamiki rozwoju i innowacyjnych rozwiązań dystrybucyjnych, które wprowadzają w swojej działalności. Dzisiaj, dzięki doskonale zorganizowanej i efektywnej kosztowo logistyce, Polacy w UK mają dostęp do świeżych produktów OSM Piątnica w tysiącu sklepów z polskimi produktami, a Anglicy mogą zasmakować w specjałach wytwarzanych na terenie Zielonych Płuc Polski. Życzyłbym wszystkim, aby współpraca z dystrybutorami była tak profesjonalna i opierała się na tak konstruktywnych wartościach (wzajemny szacunek, zaufanie, realizacja wspólnych celów) jak nasza z Mastermedia – mówi Jacek Lewicki.

Liczby robią wrażenie, ale Food Plus od początku koncentruje się również na jakości współpracy z myślą o konkretnych efektach.

Jeszcze lepsza współpraca z detalem

Food Plus skupia się na rozwoju organicznym sklepów i faktycznym wsparciu franczyzobiorców. Liczy się doświadczenie i dostęp do nowoczesnych narzędzi, które podniosą konkurencyjność. Sieć zapewnia wizualizację sklepów i preferencyjne warunki zakupu produktów, wsparcie merytoryczne i nowoczesne działania marketingowe oraz optymalizację asortymentową. Obecnie firma pracuje nad pogłębieniem współpracy i planuje jeszcze większe zaangażowanie we współpracę z detalistami.

Chcemy dzielić się swoim know-how i tworzyć sukces w każdym obszarze. Planujemy zwiększyć nasze wsparcie dla franczyzobiorców, którzy wejdą na wyższy poziom współpracy. Będziemy działać kompleksowo – na poziomie inwestycyjnym, operacyjnym i technologicznym - mówi Dariusz Bożek, dyrektor działu detalicznego Mastermedia.

Konsument, który wraca gwarancją sukcesu

Sieć Food Plus to odpowiedź na zapotrzebowanie na najlepsze polskie i środkowo-europejskie produkty za granicą. Tu bezcenna jest wiedza firmy Mastermedia o konsumentach i lokalnych uwarunkowaniach. Firma zamierza stawia nacisk na coraz lepsze zarządzanie asortymentem w sposób pro-konsumencki.

Wychodzimy od potrzeb konsumenta. Dostosowując się do jego oczekiwań, możemy zapewniać naszym Partnerom regularne, coroczne wzrosty sprzedaży. Chcemy tworzyć oferty rekomendowane pod te potrzeby i angażować w to producentów – wyjaśnia Dariusz Bożek.

Food Plus nie poprzestaje na atrakcyjności samego asortymentu. Konsumenci chętnie korzystają z prowadzonych przez sieć promocji i akcji dedykowanych. Wspólnie z producentami prowadzone są programy lojalnościowe. To zwiększa koszyk zakupowy i silnie motywuje konsumenta do powrotu.

Partnerstwo przynoszące producentowi wzrosty sprzedaży

W ramach wsparcia dla sieci Food Plus, Mastermedia wraz z największymi producentami żywności prowadzi Program Strategiczne Partnerstwo. Ideą jest ścisła współpraca producentów, dystrybutora oraz sieci sklepów Food Plus. Partnerami Sieci były już między innymi firmy: Tarczyński S.A., SM Mlekpol, Lisner, OSM Piątnica, Virtu, U Jędrusia Sp. z o.o., Melvit, Grupa Maspex, OSM Sierpc, Pamapol S.A., Wedel, Herbapol S.A., Wawel S.A., Kupiec Sp. z o.o.

Dalszy rozwój Food Plus to nie tylko większe wsparcie dla właścicieli sklepów. Mastermedia planuje jeszcze szerszą współpracę z producentami w ramach programu partnerskiego, wdraża też nowe formy zaangażowania dostawców w rozwój sieci.

Świetny feedback zbieramy już teraz, ale naszym celem jest ciągły progres i stałe zwiększanie sprzedaży producentów, którzy nam zaufali. Dlatego, dla dostawców przewidujemy dodatkowe serwisy detaliczne, których nie było do tej pory. Planujemy między innymi listing asortymentowy, nowe modele ekspozycyjne, silniejsze promocje – mówi Dariusz Bożek.

