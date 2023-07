Burger z surowego mięsa, chłodzony czy mrożony? Wielu z nas nie miałoby problemu z wyborem. A jednak, przed podjęciem decyzji, warto poznać pewne fakty. Mimo że chłodzenie żywności znane jest od tysiącleci, nie może się równać z mrożeniem, które nie tylko sprawia, że żywność jest bezpieczna znacznie dłużej, ale zachowuje swoje wartości odżywcze. Co więcej, pod względem mikrobiologicznym mięso zamrożone jest bezpieczniejsze od mięsa świeżego.

W przeciwieństwie do czasów naszych przodków — nie brakuje nam żywności. Jej marnowanie stało się w ostatnich latach istną plagą. To spowodowało, że polityka zero waste, której jesteśmy orędownikami, zyskuje sobie coraz więcej zwolenników. Wiedza o tym, jakie produkty kupować, jak je przechowywać, żebyśmy nie musieli ich wyrzucać, przyda się każdej osobie, której leży na sercu nie marnotrawienie pożywienia. Jak zatem najlepiej przechowywać mięso i po jakie produkty sięgać?

Aby zatrzymać świeżość burgerów, Skłodowscy stosują nowoczesną metodę zamrażania szokowego Individual Quick Freezing (IQF). Różni się ona od innych metod mrożenia tym, że produkty zamrażane są w szczycie swojej świeżości, w ekstremalnie niskich temperaturach, dochodzących nawet do -120 °C, w kilkanaście sekund. Pozwala to wyeliminować ryzyko rozwoju drobnoustrojów bez konieczności dodawania konserwantów. Ich burgery 100% wołowiny dzięki szokowemu zamrażaniu nie tracą wartości odżywczych. No i zamrożonych porcji nie trzeba rozmrażać przed przygotowaniem, dzięki czemu mięso pozostaje soczyste, smaczne. W porównaniu z mięsem chłodzonym, produkt mrożony szokowo zachowuje pełną świeżość tak długo, jak tego potrzebujemy. Tę szczytową świeżość.

