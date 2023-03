Vandemoortele - producent wysokiej jakości, certyfikowanych wyrobów piekarniczych, przygotował specjalną ofertę dla właścicieli punktów gastronomicznych, cateringów dietetycznych, hoteli czy “śniadaniowni”. Dzięki nim włączysz nową, smaczniejszą jakość do menu, które serwujesz swoim klientom!

Co charakteryzuje produkty Vandemoortele?

Zaczynając od składników pozyskiwanych wyłącznie od sprawdzonych dostawców i ze zrównoważonych źródeł, przez najwyższe standardy piekarniczego kunsztu, aż po krótką listę składników, wolną od zbędnych sztucznych aromatów i wypełniaczy.

Pieczywo Vandemoortele jest wypiekane według tradycyjnych receptur z uwzględnieniem zasady “mniej znaczy więcej”. Na próżno szukać w składach tych produktów sztucznych dodatków, emulgatorów, czy syntetycznych ekstraktów.

Zawsze świeże, idealnie chrupiące i tak samo smaczne!

Wszystko za sprawą tego, że Vandemoortele dostarcza swoje pieczywo w dwóch wariantach, do wyboru: podpieczone lub w pełni wypieczone do łatwego przygotowania na miejscu.

Dzięki temu w każdej chwili możesz zaserwować swoim klientom dania, dla których bazą będą pachnące, perfekcyjnie wypieczone i smakowicie chrupiące bagietki lub bułki.

W katalogu Vandemoortele znajdziesz zarówno pieczywo pełnoziarniste i FIT, cechujące się wysoką zawartością ziaren i wysoko zmineralizowaną mąką. Jest ono fantastycznym uzupełnieniem zbilansowanego posiłku, który dzięki tej marce możesz zaproponować swoim klientom.



To nie wszystko - polscy dystrybutorzy wypieków tej marki dostarczają także produkty orkiszowe o wysokiej zawartości błonnika i o zredukowanej ilości kalorii. To opcja idealna dla lokali, gdzie najczęstszymi gośćmi są osoby dbające o sylwetkę i prowadzący aktywny tryb życia. Pieczywo orkiszowe to doskonała baza dla wysokobiałkowych dań.

W ofercie dla właścicieli firm z obszaru foodservice nie brakuje także klasycznych rozwiązań, które zaskarbią sobie najbardziej wymagające kubki smakowe - na przykład, naturalnego pieczywa na płynnym zakwasie. A to najlepiej smakuje jako przystawka - z oliwą lub masłem i solą!

Sprawdź ofertę pełnoziarnistych i tradycyjnych wypieków Vandemoortele, które podniosą walory smakowe każdej pozycji w menu Twojej firmy.