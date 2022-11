Choć pandemia oraz wzrost inflacji spowodowany działaniami wojennymi na wschodzie dotyczą każdego z nas, branża FMCG, w tym sektor spożywczy, musi wykazać się szczególną czujnością w związku z zachowaniami konsumentów odzwierciedlającymi nastoje społeczne. Dr Kasem Bahloul, właściciel firmy Levant Foods opowie o tym, jakie działania podjęła Jego firma na przestrzeni paru ostatnich lat.

Fot. Dr Kasem odbiera nagrodę na targach World Food Poland 2022.

Otoczenie zewnętrzne w ostatnich latach nie sprzyja rozwojowi biznesu. W jaki sposób Pańska firma radzi sobie z tymi przeciwnościami?

Największym zasobem firmy są pracownicy i to na ich wiedzy i doświadczeniu mogę polegać. Ich profesjonalizm i wypracowane przez lata relacje biznesowe procentują w czasach niepewności. Firma ma już ponad 30lat i zmagała się już z wieloma trudnościami. Jej asortyment także ewoluował w tym czasie. Nie od dziś przyglądamy się zmianom rynkowym i staramy się adekwatnie na nie reagować.

W jaki sposób zmienia się zatem Levant Foods?

Widzimy bardzo silny trend w przeniesieniu ruchu zakupowego do Internetu. Choć nasz sklep internetowy smacznego.pl działa już od wielu lat, widząc zwiększone zainteresowanie klientów, postanowiliśmy odświeżyć jego wygląd, dopasowując go do oczekiwań nawet najbardziej wymagających Klientów. Dodatkowo, mając świadomość, że jest to bardzo rozwojowy i przyszłościowy kanał dystrybucji, zaistnieliśmy także na kilku platformach zakupowych. Jednocześnie widzimy, jak różnią się potrzeby klienta tradycyjnego i internetowego. Stawia to przed nami nowe wyzwania, ale sprostanie nim sprawia nam przyjemność. Nieustannie rozwijamy także rynek eksportowy, aktualnie nasze produkty trafiają do odbiorców m.in. z Danii, Niemiec, Szwecji, Francji, krajów bałtyckich, Austrii oraz Czech, Holandii i Belgii.

Fot. Levant Foods - przestrzeń magazynowa

Czy w parze z rozszerzeniem kanału dystrybucji zmianie ulega także asortyment?

Mamy stałych Klientów, którzy wracają po swoje ulubione przysmaki bliskowschodnie oraz herbaty cenione dzięki swej jakości na całym świecie, jak Ahmad Tea London, czy Akbar. Nieustannie dbamy o rozwój, zmiana i postęp są wpisane w naszą organizację. Zdobywamy ważne na rynku oznaczenia takie jak Halal czy Certyfikat BRC, który dają naszym klientom i konsumentom jakość, jakiej poszukują. Asortyment został powiększony w każdej kategorii: mamy nowe smaki i typy herbat, jak na przykład herbata "parzona” w zimnej wodzie, tzw. Cold Brew. Asortyment puszek marki SANDRA wzbogacił się o poszukiwany przez konsumentów krem i mleczko kokosowe, a marka Jasmeen może się teraz pochwalić kompozycją ‘7 przypraw’, która już podczas swojego debiutu rynkowego zdobyła Złoty Medal targów podczas targów World Food Poland 2022.

No właśnie, czy imprezy targowe w dzisiejszych czasach mają znaczenie?

Uważam, że tak. Ponad dwa lata pandemii i izolacji spowodowały odwołanie tego typu wydarzeń lub przeniesienie ich do wirtualnej rzeczywistości. Sądzę jednak, że nic nie zastąpi realnego kontaktu z drugim człowiekiem, który komunikuje swoje potrzeby na wiele różnych sposobów, tak właśnie zbudowałem swój biznes. W tym roku braliśmy udział w roli wystawcy w międzynarodowych targach w Warszawie, w październiku będziemy obecni na jednym z największych tego typu wydarzeń w Europie – targach SIAL w Paryżu. Celem na przyszły rok jest także Warszawa oraz najprawdopodobniej Kolonia w Niemczech. Każdorazowo takie wydarzenie pozwala nie tylko na odświeżenie kontaktów biznesowych, ale przede wszystkim nawiązanie nowych oraz zweryfikowanie działań rynku, trendów branży. To dla nas bezcenna wiedza.

Mleczarnia, której własnością jest także Levant Foods, obchodzi w tym roku swoje 140-lecie. To imponujący jubileusz.

To prawda. Jestem dumny z tego, że możemy wspólnie świętować tak ważne wydarzenie. Mleczarnia w Buku jest częścią społeczności, jej działalność wpisana jest w historię pracy wielu pokoleń lokalnych mieszkańców. To przede wszystkim ich zasługa, za co w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować.

Jakie są Pana dalsze plany związane z rozwojem firmy i mleczarni?

Dzisiejsze czasy wymagają ciągłego rozwoju, aby utrzymać się na rynku. Mleczarnia nie jest jedynym zakładem produkcyjnym, jaki jest częścią firmy Levant Foods. Produkujemy także bakalie i przyprawy we Wrześni oraz dodatki do herbaty i kawy w Jarogniewicach. Niewykluczone, że zakładów produkcyjnych w obrębie firmy pojawi się więcej. Działanie każdego z tych miejsc przekłada się na rozwój firmy i nowe cele do osiągnięcia. Stale poszerzamy ofertę, również tą nabiałową. Firma rozwija się nieustannie od 30 lat i tylko ciągłe wdrażanie zmian z poszanowaniem dotychczasowych dokonań jest gwarantem sukcesu. Sama mleczarnia także musiała przejść niejedną modyfikację, aby dalej funkcjonować. Jej imponujący staż pokazuje, że było warto.

To prawda. Życzę zatem, aby firma Levant Foods mogła wkrótce świętować kolejne, pełne jubileusze.

Serdecznie dziękuję.

Irmina Wesołowska