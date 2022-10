Na sklepowych półkach zadebiutowała nowość – przyprawy w płynie, które mogą odmienić gotowanie tysięcy Polaków. Innowacyjna forma przypraw jest nie tylko prosta w użyciu, ale również niezwykle uniwersalna. Łyżeczkę Qulino wystarczy dodać do mięsa, makaronu lub jako przyprawę do jednogarnkowego dania. Ogranicza nas tylko wyobraźnia!

Przyprawy w płynie Qulino dostępne są w aż siedmiu wariantach smakowych: Indyjski, Gyros, Masala, Prowansalski, 3 Pieprze, Meksykański i Słodko-ostry. Każdy z nich charakteryzuje się intensywnym smakiem, aromatem oraz innowacyjną, płynną formą zamkniętą w wygodnym słoiczku. Jedną z najważniejszych cech, na którą szczególną uwagę zwracają konsumenci jest fakt, że przyprawy Qulino składają się z wyselekcjonowanych surowców pochodzenia roślinnego i nie zawierają żadnych sztucznych konserwantów. Przyprawy Qulino dostępne są również w dużych opakowaniach o masie netto 1 kg, które przygotowano specjalnie z myślą o branży HoReCa.

Aromatyczne mięso w zupełnie nowym wydaniu

W domach polskich konsumentów wciąż króluje mięso, a przygotowanie porcji aromatycznego mięsiwa to nie lada wyzwanie. Po upieczeniu lub usmażeniu powinno być nie tylko miękkie i rozpływające się w ustach, ale również pełne smaku i aromatu, który wniknie głęboko do środka. Dzięki Qulino każdy może stać się mistrzem kuchni! Wystarczy dodać łyżeczkę ulubionej przyprawy, np. Gyros, Masala lub 3 Pieprze do mięsa i odłożyć na kilka minut lub, jeśli mamy więcej czasu i oczekujemy intensywniejszego smaku, kilka godzin. Tak przygotowane mięso należy upiec, usmażyć lub wrzucić na ruszt. Można je również poddać obróbce termicznej zaraz po przyprawieniu. Taki sposób doskonale sprawdzi się w przypadku mięsa pokrojonego w kostkę, np. kurczaka czy wieprzowiny. Odpowiednio dawkując przyprawy w płynie Qulino, przyrządzimy również kruche i delikatne ryby, których smak podbiją wyjątkowe mieszanki przypraw. Warto zwrócić uwagę, że produkty Qulino to alternatywa dla klasycznych papierowych opakowań, które często zalegają na kuchennych półkach. W przeciwieństwie do nich, przyprawy Qulino nie wymagają dodatkowej pracy - są idealnie skomponowanymi mieszankami, które zapewniają pyszny i powtarzalny smak. Mieszanek Qulino można używać do różnych rodzajów mięs lub odwrotnie - kurczaka można przyrządzić w rozmaitych wersjach, za każdym razem wybierając inny rodzaj przyprawy w płynie lub mieszając różne smaki.

Warzywa, które pokochamy na nowo

Zdaniem ekspertów powinniśmy spożywać aż 400g warzyw dziennie. Są one skarbnicą witamin i składników odżywczych. Niektórzy jednak nie lubią ich smaku, a inni uważają je za zbędny dodatek do obiadów. Czas to zmienić! Odrobina przyprawy w płynie Qulino sprawi, że możemy odkryć ich zupełnie nowy smak! Wspaniałym pomysłem na chrupiące ziemniaczki jest dodanie do nich Przyprawy Prowansalskiej, która nada im wyjątkowego charakteru! W podobny sposób możemy przygotować również pieczone marchewki, dynię, pietruszkę i inne warzywa korzenne, które będą doskonałym dodatkiem do obiadu lub kolacji. Aromatyczna i intensywna przyprawa Qulino doskonale sprawdzi się jako element lekkiej sałatki pełnej warzyw i witamin. Płynne przyprawy Qulino zamknięte są w estetycznych, szklanych słoiczkach, dzięki czemu są łatwe w przechowywaniu. Nie wietrzeją i nie tracą swoich walorów smakowych oraz aromatu, jak często ma to miejsce w przypadku długo otwartych przypraw sypkich.

Błyskawiczne dania jednogarnkowe, zupy i zapiekanki pełne smaku

Nowość od Qulino to nie tylko wspaniały dodatek do mięs, ryb i warzyw, ale również przyprawy, które można użyć do sycących dań, które kochają wszyscy domowi kucharze. Dlaczego? Ponieważ można je przygotować bardzo szybko, ale również ograniczając wykorzystywane naczyń do minimum. Z Qulino przygotujemy aromatyczne kociołki wypełnione ulubionymi dodatkami: warzywami, mięsem oraz strączkami, np. fasolą, soczewicą lub ciecierzycą. Jednogarnkowe dania doprawione łyżeczką przyprawy w płynie Qulino zyskają zupełnie nowy smak i aromat, którym zachwycą się wszyscy domownicy. W podobny sposób można doprawić również ulubione zupy i sosy, które zyskają niespotykany wcześniej smak.