O Prosecco słów kilka…

Moda na prosecco trwa nieprzerwanie od kilku lat. Liczne wyjazdy i inspiracje, które z nich czerpiemy sprawiły, iż wina musujące stały się produktami całorocznymi.

Autor: Artykuł promocyjny firmy TiM S.A.

Data: 26-04-2022, 13:31

Czym jest prosecco?

Prosecco to musujące, białe wino pochodzące z Włoch, produkowane w regionach Wenecji Euganejskiej oraz Friuli-Wenecji Julijskiej. Jest ono wytwarzane ze szczepu Glera, winorośli szlachetnej dawniej nazywanej prosecco – stąd właśnie nazwa samego wina.

Prosecco charakteryzuje się delikatnym, owocowym smakiem. Jest lekkie i cudownie orzeźwiające. Odnajdziemy w nim smak jabłka, gruszki i cytrusów. Ci, którzy postarają się bardziej, mogą pokusić się jeszcze o wskazanie akcentów kwiatowych. W odróżnieniu od Cavy czy szampana, Prosecco nie jest produkowane metodą tradycyjną. Nie przechodzi fermentacji w butelce, ale w dużych, hermetycznie zamkniętych zbiornikach, aby nie ulotnił się gaz. Następnie pod ciśnieniem jest przelewane do butelek. Metoda ta (nazywana Charmat /close cuve) jest prostsza i tańsza od klasycznej, pozwala ona tworzyć wina musujące w doskonałym przełożeniu ceny do jakości.

Rodzaje Prosecco

Występują cztery rodzaje Prosecco, które różnią się od siebie poziomem cukru resztkowego. Warto zauważyć, że nazewnictwo stopni słodyczy Prosecco może zaskoczyć niejednego konsumenta:

- Extra Brut, najbardziej wytrawny rodzaj Prosecco o zawartości cukru resztkowego na poziomie 0-6g/l.

Aromaty: wytrawne nuty cytrusowe i niedojrzałe owoce

Temperatura podania: 6-8°C

Serwowanie: owoce morza, białe ryby, przystawki na bazie warzyw, świeże sałaty

- Brut – wytrawny rodzaj Prosecco.

Aromaty: intensywnie cytrusowe, warzywne nuty, aromat skórki chlebowej

Temperatura podania: 6-8°C

Serwowanie: owoce morza, przystawki, lekkie dania kuchni włoskiej

- Extra Dry – półwytrawny/półsłodki rodzaj Prosecco o zawartości cukru resztkowego na poziomie 12-17 g/l.

Aromaty: nuty jabłka, gruszki, z cytrusową końcówką

Temperatura podania: 6-8°C

Serwowanie: owoce morza, makarony, sery, delikatne zupy

- Dry – półsłodki rodzaj Prosecco o zawartości cukru resztkowego na poziomie 17 – 32 g/l.

Aromaty: nuty kwiatowe i owocowe

Temperatura podania: 6-8°C

Serwowanie: desery, delikatne dania

Z czego wynika popularność Prosecco?

Prosecco zawdzięcza swoją popularność lekkości i świeżości, wynikającym ze stosunkowo średniej kwasowości. Cechy te w połączeniu z owocowymi aromatami sprawiają, że walory smakowe Prosecco odpowiadają szerokiemu gronu Polaków. Cena oscylująca w granicach 25 – 50 zł za butelkę sprawia, że wino to jest zdecydowanie bardziej przyjazne dla naszego portfela, aniżeli wspomniany wcześniej szampan, przy jednoczesnym zachowaniu wyjątkowej jakości.

Rynek win musujących w Polsce

Wyjazdy do krajów śródziemnomorskich oraz panująca moda na Prosecco sprawiły, że wina musujące sprzedają się przez cały rok. Jeszcze 2- 3 lata temu, wzrost sprzedaży można było zauważyć głównie w czwartym kwartale roku. Przez pozostałe 9 miesięcy sprzedaż była minimalna. Wina musujące kojarzone były głównie z sylwestrem, karnawałem lub weselami. Obecne trendy pokazują, że można je spożywać przy różnych okazjach i nie tylko zimą. Coraz częściej serwowane są jako aperitif np. po przyjeździe do hotelu, a także stanowią doskonałą bazę orzeźwiających drinków, które świetnie sprawdzają się w upalne lato.

Propozycja od TiM S.A.

W ofercie TiM S.A. znajdą Państwo urzekające orzeźwiającym smakiem prosecco z linii Passiamo:

Passiamo Prosecco białe wytrawne - delikatne, słomkowożółte wino musujące, wytworzone z gron szczepu Glera. Charakteryzuje się przyjemnym aromatem, przywołującym na myśl zapach kwiatów akacji i wisterii. Na podniebieniu niezwykle soczyste, o gładkim i owocowym smaku. Ze względu na wyjątkową świeżość świetnie sprawdzi się w każdej sytuacji, ponieważ idealna pora na prosecco jest zawsze, bez względu na porę dnia czy panującą porę roku. Prosecco smakuje najlepiej w temperaturze 5-7 °C. W 2022 roku zostało docenione przez sommelierów, otrzymując wyróżnienie pt. Winicjatywa Poleca.

Passiamo Prosecco Rose różowe wytrawne - pierwsze w historii winiarstwa różowe Prosecco D.O.C. powstałe z gron szczepu Glera i Pinot Nero. Urzeka swoją świeżością i owocowymi aromatami truskawek, malin i czerwonych kwiatów. Na podniebieniu niezwykle harmonijne i trwałe. Różowe Prosecco Passiamo idealnie sprawdzi się jako aperitif oraz dodatek do zup, owoców morza, drobiu i dań wegetariańskich.

Passiamo to pasja, podana we włoskim stylu. Passiamo to wino, które zainspiruje i sprawdzi się idealnie przy każdej okazji, na przykład słuchaniu podcastu o pasji – nie tylko do wina… Spędźmy razem czas, w eleganckim tonie, delektując się winem oraz słowami płynącymi z podcastów serii „Rozmowy przy winie”.

Instagram: www.instagram.com/wino_passiamo