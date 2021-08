Odkryj szerokie spektrum sektora halal na wirtualnej wystawie MIHAS 2021 w dniach 9 września – 31 grudnia 2021







MIHAS 2021 Wirtualne Lobby

Informacje na temat rynku halal

Biorąc pod uwagę dzisiejszą globalną gospodarkę stanowiącą sieć naczyń połączonych, nie sposób, aby nie usłyszeli Państwo choćby raz o rynku halal. Halal, rozumiany zwykle jako muzułmańskie zasady dotyczące mięsa pochodzącego ze źródeł zgodnych z prawem islamu, obejmuje tak naprawdę jeszcze wiele innych sektorów oraz zyskuje na popularności.

Rynek halal nie jest zawężony wyłącznie do żywności i napojów, ale obejmuje również kosmetyki, farmaceutyki, a także finanse czy turystykę. Targi MIHAS obejmują aż 12 sektorów począwszy od żywności i napojów, edukację, farmaceutyki, usługi, franczyzę, odzież muzułmańską (modest fashion), finanse islamskie, kosmetyki&środki higieny osobistej, media&czas wolny, turystykę przyjazną muzułmanom, eCommerce czy technologię żywności.

Amerykański ośrodek badawczy Pew (Pew’s Research Centre) podaje, że na świecie mieszka około 1.9 miliarda muzułmanów, co stanowi blisko 24% światowej populacji. Do 2060 liczba ta wzrośnie do 3 miliardów, co stanowić będzie blisko 31% światowej populacji. Wg. Raportu Dinar Standard’s ‘State of the Global Islamic Economy Report 2020/21’ muzułmanie wydali w 2019 roku blisko 2.02 bilionów USD na żywność, leki, kosmetyki, odzież, podróże i rozrywkę, a wydatki te wzrosną do 2.4 biliona USD do 2024 roku.

Malezja, gdzie odbywają się targi MIHAS, aspiruje do stania się światowym hubem dla sektora halal i ósmy rok z rzędu zajęła wiodącą pozycję, biorąc pod uwagę wskaźnik globalnej gospodarki islamskiej (GIEI – Global Islamic Economy Indicator). Malezja odzwierciedla solidny ekosystem islamskiej gospodarki, będąc liderem w jej pionierskim rozwoju obejmującym różne sektory, jak np. żywność i napoje, finanse islamskie, podróże, farmaceutyki czy kosmetyki.

Wirtualna platforma targów MIHAS 2021

17 edycja targów MIHAS odbędzie się w dniach 9 września – 31 grudnia 2021 całkowicie wirtualnie pod hasłem ,,Wzmacniając halal, jutro, razem’. Trzy główne filary targów MIHAS to:

1. Wirtualna wystawa: Do dnia dzisiejszego zostało potwierdzonych blisko 400 stoisk. Biura MATRADE (narodowej Agencji wsparcia eksportu Malezji) na całym świecie prowadzą obecnie rekrutację dla wystawców w preferencyjnej cenie 300 dolarów amerykańskich (plus podatek) za wirtualne stoisko.

2. Międzynarodowy Program Zakupowy (INSP): Indywidualne, szyte na miarę spotkania biznesowe pomiędzy eksporterami z Malezji a nabywcami z całego świata, od 1 kwietnia do 1 września 2021 r. Uczestnictwo jest bezpłatne.

3. Knowledge Hub: Sesje wymiany wiedzy i dyskusje z doświadczonymi panelistami.

MIHAS 2021 Design wirtualnego stoiska

MIHAS 2021 w pełni wykorzysta moc technologii cyfrowej, obejmującej wirtualną wystawę, sesje dopasowywania biznesowego wspomagane sztuczną inteligencją (AI), salon sieci wirtualnej, sesje branżowe i sesje w centrum wiedzy w celu omówienia możliwości eksportowych.

Na przestrzeni lat targi MIHAS gościły ponad 8000 wystawców z ponad 40 krajów i odwiedziło je blisko 400 000 gości branżowych. Odbyło się ponad 54 000 indywidualnych spotkań biznesowych, a dzięki targom MIHAS wygenerowano sprzedaż o wartości ponad 4 mld USD. MIHAS jest określany mianem największej na świecie imprezy handlowej halal.

Ponad 54 tysiące indywidualnych spotkań biznesowych

