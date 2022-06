Ponte Portugal czyli symboliczny most!

Data: 13-06-2022

Ponte Portugal to połączenie idealnie wyselekcjonowanych winogron z pasją i kreatywnym podejściem enologa będącego twórcą tej linii win. ​

O regionie Tejo i winach Ponte Portugal opowiada Miguel Cordeiro, przedstawiciel producenta win Ponte Portugal.

Dlaczego warto zwrócić uwagę na wina Ponte Portugal pochodzące z regionu Tejo w Portugalii?

Wina Ponte Portugal z regionu Tejo produkowane są przez ludzi, którzy z pokolenia na pokolenie przekazują sobie tajniki sztuki winiarskiej, a jednocześnie pozostają otwarci na nowoczesne techniki uprawy winorośli i produkcji wina. Dzięki czemu mają pewność, że tworzą trunki najwyższej jakości. Wina Ponte Portugal przypadną do gustu wszystkim, którzy chcą poznać lokalne, portugalskie odmiany winogron – Castelão, Trincadeira, Fernão Pires, Arinto czy Tinta Roriz.

Co wyróżnia wina z Tejo na tle win z innych regionów?

Tejo to przede wszystkim wyjątkowe terroir, które dzieli się na trzy strefy - Bairro, Campo i Charneca. W każdej z nich przeważa inny rodzaj gleb, co ma wpływ na sposób uprawy winorośli. Ten sam szczep winogron posadzony na różnych terroir dojrzewa i owocuje trochę inaczej. Co więcej, w Tejo panuje unikalny mikroklimat - bliskość rzeki sprawia, że dni są tu ciepłe, a noce chłodniejsze. Uprawiane w takich warunkach winogrona zachowują wysoką świeżość, którą można idealnie zaobserwować w winach Ponte Portugal.

O specyfice win Vinho Verde opowiada Dorota Wisła – członek Stowarzyszenia Sommelierów Polskich.

Co właściwie oznacza określenie Vinho Verde?

Vinho Verde to region znajdujący się w północno-zachodniej części Portugalii i jest jednym z największych i najstarszych regionów winiarskich na świecie. Vinho Verde stosuje się nie tylko do nazywania regionu lecz również stosowane jest jako określenie win, które mają swoją specyfikę. Vinho Verde dosłownie oznacza „zielone wino” (port.) i odnosi się do młodości i świeżości wina, a nie do jego koloru.​

Czym charakteryzują się wina Vinho Verde?

Młode wina Vinho Verde mają kolor cytrusowy lub słomkowy o bogatym, owocowym i kwiatowym aromacie - w zależności od odmiany winorośli, z której pochodzą. W ustach są harmonijne, intensywne i bardzo świeże. Doskonałym odzwierciedleniem charakteru win z tego regionu jest wino Ponte Portugal Vinho Verde. Posiada ono słomkowy kolor ze złotymi refleksami, delikatny zapach cytrusów, liczi i kwitnącego drzewa lipy oraz mineralny, owocowy finisz, dzięki czemu tworzy cudownie orzeźwiającą winną kompozycję. Wyśmienicie smakuje jako aperitif, lecz jeśli chcecie podkręcić smak, można dodać do lampki wina miętę, plasterek cytryny, limonki lub innego cytrusa oraz kostkę lodu – orzeźwienie gwarantowane!

