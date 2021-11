Praca w Lidl za granicą: Kto może skorzystać z programu?

Lidl Polska oferuje możliwość zdobywania doświadczenia międzynarodowego. Program dedykowany jest kadrze kierowniczej oraz ekspertom.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 04-11-2021, 15:21

Lidl funkcjonuje w 30 krajach. Sieć oferuje możliwość zdobywania doświadczenia międzynarodowego; fot. shutterstock

Lidl w 30 krajach

Sklepy sieci Lidl funkcjonują w 30 krajach. Sieć oferuje możliwość zdobywania doświadczenia międzynarodowego. Firma zapewnia, że wspiera wyjeżdzających pracowników na każdym etapie – rozpoczynając od kursu językowego, poprzez organizację przeprowadzki, znalezienie mieszkania czy placówek edukacyjnych dla dzieci.

„Wymiana międzynarodowa daje możliwość spojrzenia na firmę z szerszej perspektywy. To także szansa na zdobycie umiejętności współpracy między krajami. Dzięki programom międzynarodowym, które oferujemy, pracownicy poznają specyfikę innego kraju, realizują konkretne zadania, dzielą się wiedzą, a także uczą się nie tylko języka, ale również pracy w międzynarodowym środowisku. Firma natomiast zyskuje doświadczonych ekspertów i managerów, którzy po powrocie przejmują szersze odpowiedzialności” – komentuje Marta Florczak, Członek Zarządu ds. Personalnych Lidl Polska.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Lidl: Programy wymiany międzynarodowej

Programy wymiany to również ciekawy benefit dla osób, które poszukują pracy w międzynarodowym środowisku. Firma proponuje pracownikom trzy ścieżki takiego rozwoju. Jedna z możliwości to tzw. „International Job Rotation”. W czasie 18 miesięcy pobytu za granicą pracownik przez pierwsze 3 miesiące pogłębia umiejętności językowe, a następnie podejmuje pracę na docelowym stanowisku, aby zdobyć doświadczenie międzynarodowe.

„W 2019 roku otrzymałam możliwość wyjazdu w ramach International Job Rotation. Niemcy były moim naturalnym wyborem – ukończyłam studia na kierunku filologia germańska, więc język niemiecki i Niemcy zawsze były mi bliskie. W ramach wymiany, tak jak tutaj, pracowałam z agencjami reklamowymi oraz mediowymi, ale w obcym języku. Poznałam wspaniałych ludzi, zdobyłam większe doświadczenie i podszlifowałam język. To było naprawdę wartościowe półtora roku. A po powrocie awansowałam!” – tak swoje doświadczenia z wymianą międzynarodową komentuje Izabela Sikora, Kierownik ds. Marketingu w Lidl Polska.

Kolejna możliwość to oddelegowanie eksperckie, które trwa od 3 do 24 miesięcy. Ma na celu wsparcie innych krajów swoją fachową wiedzą i doświadczeniem.

„Pracę w Lidlu rozpocząłem 8 lat temu, od stażu. To dość częsta sytuacja w Lidlu. Na początku zajmowałem się kwestiami administracyjnymi, potem dostałem propozycję awansu na stanowisko Specjalisty ds. Rekrutacji i Employer Brandingu, a następnie Kierownika Projektu. Zajmowałem się głównie projektami międzynarodowymi i właśnie po jednym z międzynarodowych warsztatów dostałem propozycję oddelegowania eksperckiego do centrali w Niemczech. To była bardzo intensywna praca. Po powrocie do Polski awansowałem dwa razy! Nie wiem, czy byłbym tu, gdzie jestem, nie wyjeżdżając na wymianę międzynarodową” – mówi Jakub Ostrowski, Kierownik ds. Rekrutacji i Employer Brandingu.

Lidl wprowadził również program rozwojowy dla przyszłych dyrektorów. W ramach tej wymiany pracownik zdobywa niezbędne doświadczenie międzynarodowe, rozwija umiejętności językowe oraz bierze udział w seminariach, gdzie zdobywa wiedzę dotyczącą wszystkich obszarów działalności firmy oraz nawiązuje kontakty międzynarodowe. Program trwa od 12 do 24 miesięcy.