Pracownicy Auchan domagają się wyjścia swojego pracodawcy z Rosji

Związkowcy z handlowej Solidarności wysłali pismo do prezesa Auchan Retail, w którym proszą go o zaprzestanie działalności w Rosji.

Autor: oprac. OW

Data: 20-04-2022, 16:40

Pracownicy Auchan domagają się wyjścia swojego pracodawcy z Rosji, fot. shutterstock

Pracownicy Auchan chcą wyjścia sieci z Rosji

Pracownicy Auchan zrzeszeni w związku zawodowym “Solidarność” otwarcie domagają się wyjścia swojego pracodawcy z Rosji.

"Pozostanie Auchan na rynku rosyjskim, pomimo wojny napastniczej prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie powoduje, że przedsiębiorstwo to dotyka gigantyczna strata wizerunkowa. Z pracowniczej perspektywy obserwujemy znaczący odpływ klientów z punktów handlowych, w których są zatrudnieni członkowie naszego związku. Z informacji banku PKO BP (na podstawie danych o płatnościach kartami bankowymi) wynika, że sieci handlowe, które pozostały w Rosji i nadal prowadzą tam interesy, odnotowały kilkunastoprocentowy spadek obrotów w Polsce w stosunku do tych sieci, które zdecydowały się opuścić kraj Putina. Jest to początek procesu, który zapewne będzie się nasilał w miarę narastania zbrodni wojsk rosyjskich" - piszą związkowcy.

Sklepy Auchan są bojkotowane

"Dlatego za niewłaściwą należy uznać kalkulację, że spodziewane zyski osiągnięte na rynku rosyjskim, zrekompensują odpływ klientów w krajach Zachodu. W tym kontekście trzeba zaznaczyć, że obawy członków naszego Związku Zawodowego, zatrudnionych w Auchan Polska, o przyszłość ich miejsc pracy, są uzasadnione. Atmosferę niechęci wobec Auchan potęguje kampania bojkotu firmy, prowadzona przez niezależnych aktywistów pod hasłami ,Nie kupuj w ich sklepach. Nie pomagaj Putinowi zabijać. Nie pozwól, aby twoje pieniądze służyły zabijaniu niewinnych", Należy wziąć pod uwagę także aspekt moralny. Jako związek zawodowy NSZZ ,,Solidarność". który narodził się w bloku sowieckim, ze zdumieniem i szokiem przyjmujemy informację, że firma mająca swoją główną siedzibę w kraju, w którym ważne są ideały praw człowieka, wspomaga totalitarny, zbrodniczy system putinowskiej Rosji. Do tego bowiem przyczynia się każde euro lub rubel odprowadzane do rosyjskiego budżetu. Działalność zagranicznych firm na terenie Rosji niejako legitymizuje reżim Putina i wojnę, którą on rozpoczął, a która narusza wszelkie zasady prawa międzynarodowego i wywołuje powszechne potępienie z uwagi na popełniane przez wojska rosyjskie zbrodnię na ludności cywilnej Ukrainy" - czytamy w piśmie.

"Oczekujemy od Państwa podjęcia odważnej decyzji w sprawie wycofania się z rynku rosyjskiego. Apelujemy o solidarność z Ukrainą i jej obywatelami, którzy walczą o wolność zarówno swojego Kraju, jak i Europy. Prosimy o zaprzestanie działalności w Rosji - kraju, który pierwszy raz od bardzo wielu lat niszczy pokój i bezpieczeństwo w Europie - apelują związkowcy.