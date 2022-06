Przedstawiciel handlowy vs e-Commerce. Jak zmienia się rola PH na rynku detalistów i w dobie zakupów online

Data: 29-06-2022, 11:29

Rola przedstawiciela handlowego w przedsiębiorstwie zmienia się od kilku lat. Postępy w transformacji tego stanowiska przebiegają w różnym tempie. Na ewolucję roli handlowca wpływają przede wszystkim oczekiwania klientów, zmiany na rynku detalistów oraz rozwój technologii. W ostatnim czasie bardzo duży wpływ ma również prężnie rozwijający się e-Commerce B2B.

Jak kiedyś wyglądała praca i jaka była rola przedstawiciela handlowego w przedsiębiorstwie?

Kilka lat temu, a w niektórych firmach nadal, przedstawiciel handlowy był osobą, która zbierała zamówienia od klientów. Był rozliczany przede wszystkim za wyniki sprzedażowe. Taka rola była konieczna ze względu na duży udział w rynku sklepów niezrzeszonych, dla których handlowiec był „narzędziem” transakcyjnym. Właściciele niezależnych sklepów sami decydowali o wyglądzie półki lub kształcie swojej oferty produktowej. W obrębie działań i zainteresowania przedstawiciela handlowego nie było wtedy wpływanie na to, co będzie sprzedawane konsumentom. Tak więc cele handlowca były krótkoterminowe, można powiedzieć bieżące.

Co zatem zmieniło się w ostatnich latach i jak obecnie wygląda rola handlowca?

Zmienił się rynek detalistów, pokolenie pracujące w sklepach oraz narzędzia wspierające sprzedaż. Musiała się zatem zmienić rola przedstawiciela handlowego. Dzisiaj tak samo ważny jest interes obydwu stron: dostawcy i detalisty oraz planowanie długoterminowe, perspektywiczne. Handlowiec nie jest już wynagradzany wyłącznie za wyniki sprzedażowe, ale również za merchandising i budowanie relacji z partnerem biznesowym. Z człowieka zbierającego zamówienia stał się profesjonalnym doradcą. Na czym polega jego profesjonalizm? Przede wszystkim przedstawiciel handlowy jest dla detalisty ekspertem, posiadającym wiedzę o kategorii produktowej, trendach, nowościach, oczekiwaniach i potrzebach konsumentów, wiedzę z zakresu merchandisingu. Jest on również ambasadorem marki, decydentem w kwestii sposobu inwestowania w sklep, dostarczycielem materiałów marketingowych, znawcą różnych formatów sklepów – niezależnych i sieciowych, do których dopasowuje swoją rolę – partnera w biznesie lub egzekutora ustaleń na poziomie centrali. To kompleksowa opieka handlowca nad sklepem. Do tego doszło przenoszenie procesu transakcyjnego i procesów okołotransakcyjnych do rozwiązań e-Commerce. Przyczyn i celów wdrożenia platformy e-Commerce jest wiele i myślę, że dzisiaj nie trzeba tego już nikomu tłumaczyć.

Jaki jest związek nowej roli przedstawiciela handlowego ze sprzedażą internetową?

e-Commerce, czyli sprzedaż internetowa wspiera i optymalizuje działania przedstawiciela handlowego. W przedsiębiorstwach, w których handlowcy pracują nadal bardziej w tradycyjnym formacie niż w nowej roli, panuje obawa, że wdrożenie portalu e-Commerce spowoduje zwolnienia wśród kadry przedstawicieli handlowych. W ogromnej większości przypadków celem nie są zwolnienia, lecz transformacja roli handlowca i dostosowanie się do wymagań rynku, czyli detalistów. Obawy spowodowane tym, że ludzie ci nie zdobędą wiedzy, którą obecnie muszą się wykazać, są nieuzasadnione, gdyż jest bardzo dużo narzędzi wspierających mobilne siły sprzedaży, które dostarczają im gotowych wniosków z analizowanych danych, planują ich wizyty, trasy, czynności do wykonania podczas wizyty, pokazują jak powinna wyglądać półka w danej kategorii produktowej, badają poprawność jej wyglądu i automatycznie generują zamówienie z brakującymi towarami. Przedstawiciel handlowy nie zostaje sam na polu bitwy, a jego praca – dzięki przejściu klientów na self-service w portalu e-Commerce oraz narzędziom wspierającym – staje się dużo bardziej efektywna.

W jaki sposób konkretnie e-Commerce optymalizuje pracę handlowca? Czy i w jakim zakresie portal do sprzedaży internetowej może uzupełniać działania przedstawiciela handlowego?

Zakres wdrożenia portalu e-Commerce B2B może być różny, począwszy od samego procesu transakcyjnego, co w relacji producent/dystrybutor – detalista już właściwie nie występuje, a zakończywszy na pełnym self-service, czyli przeniesieniu do online również procesów informacyjno-marketingowych, lojalnościowych czy posprzedażowych. Tak zdefiniowana rola portalu e-Commerce jest całkowicie uzupełniająca wobec działań przedstawiciela handlowego oraz wspierająca te działania – już nie trzeba klientowi wszystkiego opowiadać i pokazywać, wystarczy skierować go w odpowiednie miejsce w portalu, pokazać mu rozwiązanie i nauczyć go, jak z niego efektywnie korzystać. A na spotkaniu można się skupić na kwestiach dotyczących np. merchandisingu lub kontraktów na ekspozycję promocji.

Idąc jeszcze dalej w zakresie optymalizacji pracy handlowca, do POSów, które nie generują wysokiej sprzedaży, nie mają dużego potencjału w danej kategorii, można skierować znacznie więcej działań poprzez portal e-Commerce, zmniejszając częstotliwość wizyt fizycznych. W tym czasie przedstawiciel może zweryfikować nowe sklepy w okolicy z dużym potencjałem i skoncentrować się na pozyskiwaniu nowych klientów, nie tracąc jednocześnie sprzedaży z punktów, do których nie pojechał.

Skoro portal e-Commerce wspiera handlowca w pełnieniu nowej roli dla detalisty, to czy analogicznie handlowiec może wesprzeć działanie takiego portalu i w jaki sposób?

Wsparcie przedstawiciela handlowego jest bardzo ważne szczególnie w pierwszym etapie funkcjonowania portalu e-Commerce. Jeśli jesteśmy w przedsiębiorstwie w fazie transformacji i dostosowujemy rolę przedstawiciela handlowego do wymagań rynku oraz wprowadzamy rozwiązanie e-Commerce, aby odpowiedzieć na potrzeby partnerów i zrealizować postawione w firmie KPI, należy wprowadzić portal sprzedaży online jako jeden z elementów optymalizacji pracy handlowca. Dzięki zbudowanej z klientem relacji i w bezpośrednim kontakcie może on z sukcesem zaangażować klienta do korzystania z wprowadzanego rozwiązania. Jako ambasador marki powinien pokazać nowoczesność swojej firmy, korzyści dla klienta z wprowadzanej zmiany, podążanie za trendami i wyjście naprzeciw oczekiwań nowego pokolenia na rynku pracy. Takie wsparcie będzie nieocenione dla wdrożenia portalu e-Commerce, który jest jak najbardziej w interesie samego handlowca. Przedstawiciel handlowy pełni bowiem dzisiaj całościową opiekę nad klientem i nadzoruje komunikację omnichannelową, dbając, aby w każdym kanale obsługa klienta była spójna i odpowiadała jego potrzebom.

Jakie zatem funkcjonalności powinna posiadać platforma e-Commerce B2B, aby stała się wsparciem a czasem pewnie też narzędziem pracy handlowca?

Zakres funkcjonalny rozwiązania do sprzedaży w modelu B2B jest bardzo szeroki. Portal e-Commerce powinien posiadać obsługę warunków handlowych wynikających z ustaleń bądź np. umów dystrybucyjnych. Powinien też posiadać narzędzia promocyjne, ofertowania, obsługę minimów logistycznych, limitów kredytowych oraz miękkiej windykacji, opakowań zwrotnych, program lojalnościowy, różne opcje szybkiego zamawiania (np. importy z pliku), rekomendacje produktowe w spersonalizowanych ofertach. Oczywiście ważne jest, aby posiadał moduł handlowca, czyli dostęp dla przedstawicieli handlowych, którzy mogą np. zalogować się w imieniu klienta i złożyć za niego zamówienie.

Na temat roli przedstawicieli handlowych w dobie prężnie rozwijającego się e-Commerce B2B opowiadała Barbara Tatar, e-Commerce Product Manager w Asseco Business Solutions