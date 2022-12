Pure Ice, producent lodu w kostkach, prowadzi intensywne prace nad nowymi produktami na 2023 rok. Firma zapowiada także znaczne zwiększenie mocy produkcyjnych.

fot. Pure Ice

Pure Ice, po uruchomieniu w maju 2022 roku nowego zakładu produkcyjnego w podwarszawskim Brwinowie, pracuje obecnie nad zwiększeniem przewagi konkurencyjnej. Na początku listopada zakład pomyślnie przeszedł zintegrowaną certyfikację wdrożonych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności BRC Food i IFS Food. Tym samym Pure Ice stał się jedynym z polskich producentów lodu w kostkach posiadającym te systemy.

Pure Ice: Nowości 2023

Pure Ice poza produkcją i sprzedażą dotychczasowego asortymentu, prowadzi również intensywne przygotowania dotyczące wprowadzenia do sprzedaży kilku nowych produktów w 2023 roku.

Pierwszą z nowości są kule lodowe o średnicy około 50 mm pakowane w jednokilogramowe woreczki, które oryginalnym kształtem mają podkreślać wyjątkowość spożywanych napojów. Drugą propozycją jest lód kruszony w opakowaniach 2 kilogramy. Produkt ten to nieodłączny element przygotowania wielu drinków.

W ofercie Pure Ice znajdzie się również lód w kształcie dłuższych walców o większej średnicy przeznaczony do tak zwanych „long drinków” oraz sześciany lodowe, czyli bardzo duże kostki lodu, w kartonikach po 6 sztuk, przeznaczone do długotrwałego chłodzenia bardziej szlachetnych trunków.

Pure Ice zapowiada również wprowadzenie do oferty przed sezonem 2023 roku, oprócz dotychczas produkowanego worka o zawartości jednego kilograma, nowe, większe opakowanie z dwoma kilogramami lodu.

– Należy się spodziewać, że w najbliższych latach oczekiwania rynku na lód w kostkach w większych opakowaniach będą dynamicznie rosły, co jest związane ze stosowaniem lodu już nie tylko do konsumpcji wraz z napojami i drinkami, ale również do chłodzenia. Komplementarność zapowiadanej oferty w sposób naturalny uzupełni wprowadzoną kilka lat temu przez Pure Ice innowację, jaką jest cieszący się wielkim powodzeniem kubek z lodem. Misją naszego przedsiębiorstwa jest wyznaczanie nowych standardów jakości oraz innowacyjności produkcji lodu w kostkach do celów spożywczych – podkreśla firma.

Pure Ice: Większe moce produkcyjne

Pure Ice prowadzi ponadto przygotowania do znacznego zwiększenie mocy produkcyjnych.

– Będzie to nie mniej niż 100 000 kilogramów lodu na dobę, co oznacza przekroczenie zapowiadanej wcześniej nominalnej wydajności produkcyjnej nowego zakładu – zapowiada firma.

Na podstawie opisanych powyżej informacji można stwierdzić, że profesjonalizm i konsekwencja firmy Pure Ice w budowie komplementarnej oferty, wychodzącej naprzeciw dynamicznemu rozwojowi rynku oraz rosnącym oczekiwaniom konsumentów może być przykładem do naśladowania!