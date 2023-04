www.e-tim.pl to nowoczesna platforma sprzedaży wina gronowego, stworzona przez TiM S.A. - czołowego dystrybutora win w Polsce. Skierowana jest do punktów sprzedaży posiadających zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu i umożliwia wygodne i szybkie składanie zamówień na wysokiej jakości produkty.

Jedną z największych zalet platformy www.e-tim.pl jest szybki i wygodny sposób składania zamówień przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Intuicyjny interfejs zakupowy, pozwala na łatwe przeglądanie oferty, a dostawa realizowana jest w dni robocze, do 72 godzin od momentu złożenia zamówienia. Użytkownicy mogą także skorzystać z wygodnej opcji powtórzenia zamówienia jednym kliknięciem. Platforma zakupowa www.e-tim.pl to źródło wiedzy na temat aktualnych promocji i specjalnych ofert cenowych, dostęp do spersonalizowanych pakietów, informacji o nowościach, a także akcji wspierających sprzedaż.

Zastosowanie innowacyjnego systemu porad i dostęp do bestsellerów daje możliwość wyboru najlepszych produktów, śledzenia trendów i nowości na rynku, a szczegółowe informacje na temat poszczególnych win, takie jak: opis, dane techniczne, cena i opakowanie, pomagają w dokonaniu trafnego wyboru. Platforma to także możliwość kontroli wydatków oraz dostęp do pełnej historii biznesowej. Jej użytkownicy mogą składać reklamację drogą online, a samouczek w zakładce "Kontakt" oraz dostępność formularza kontaktowego 24/7 ułatwia rozwiązywanie wszelkich problemów.

Hasło platformy ,,Rozgość się w świecie, w którym króluje miłość do wina" doskonale oddaje atmosferę, którą zespół TiM S.A. tworzy na www.e-tim.pl będącej nie tylko miejscem zakupów, ale przede wszystkim źródłem wiedzy na temat wina i sposobów jego konsumpcji, a wszystko to ,,Z miłości do wina”. Dołącz do nas i zobacz jakie to proste!