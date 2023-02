Zimowe wieczory wcale nie muszą być nudne! Kiedy za oknem niska temperatura, wiatr i śnieg, przygotuj pyszny napój, który pozwoli ci rozgrzać się po całym dniu spędzonym w zimowej aurze. A do tego… pyszne, orzechowe palmier. Sprawdźcie ten przepis z Kalendarza Poradnika Domowego 2023.

Składniki:

• 1 opak. miękkich suszonych Fig HELIO So Soft • 1/2 opak. miękkich suszonych Moreli HELIO So Soft• 1/2 opak. miękkich suszonych Śliwek HELIO So Soft • 1/4 opak. Żurawiny nasączonej sokiem żurawinowym HELIO So Soft • 1/2 opak. prażonych Orzechów laskowych HELIO Natura (bez soli i tłuszczu) • 1/2 opak. Migdałów pieczonych HELIO Natura (bez soli i tłuszczu) • 1/2 opak. Pistacji prażonych bez soli HELIO Natura • 1 litr czerwonego wytrawnego wina (albo soku z żurawiny) • 1 opak. mrożonego ciasta francuskiego • 10 dag startego parmezanu • 2 laski cynamonu • 5-6 goździków • 3-4 gwiazdki anyżku • 2-3 ziarenka kardamonu • tymianek świeży

lub suszony

Przygotowanie:

Mrożone ciasto francuskie rozmrażaj przez noc w lodówce. Orzechy laskowe, migdały i pistacje posiekaj. Rozwiń ciasto, posyp je równomiernie mieszanką orzechową, parmezanem i tymiankiem. Dwa przeciwległe dłuższe boki ciasta zwiń do środka, tworząc dwa rulony stykające się pośrodku. Zwinięte ciasto przykryj kawałkiem pergaminu. Wstaw na 30 minut do lodówki. Pokrój je ostrym nożem na plasterki grubości około 1 cm. Ułóż w odstępach na wyłożonej pergaminem blasze. Każde ciasteczko lekko ściśnij na dole, łącząc dwa zwinięte rogi i uformuj serduszko. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 220°C. Piecz na złoto przez 10-12 minut. Suszone figi, morele i śliwki przekrój na połówki. Owoce wymieszaj z żurawiną. Zalej czerwonym winem (w wersji bezalkoholowej sokiem żurawinowym). Dodaj przyprawy korzenne. Ogrzewaj na małym ogniu pod przykryciem, nie dopuszczając do wrzenia. Gorący napój wlej do szklanek. Do każdej porcji włóż trochę owoców. Podaj

z łyżeczkami do owoców. Serwuj z upieczonymi orzechowymi ciasteczkami.

Smacznego!