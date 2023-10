Polska firma Skłodowscy, wiodący producent i eksporter wołowych burgerów mrożonych do Francji, pojawiła się na międzynarodowych targach Anuga 2023 w Kolonii. Jednym z głównych celów było poszukiwanie nowych rynków w celu dalszego zrównoważonego rozwoju w Europie i na świecie.

— 90% naszego biznesu opiera się na eksporcie. Tak ogromne wydarzenie, jak Anuga, to dla nas strategiczne narzędzie w kształtowaniu pozycji na międzynarodowym rynku i możliwość do nawiązania wartościowych relacji biznesowych z kluczowymi decydentami z branży. Już od ponad dziesięciu lat działamy na rynku francuskim. Zdobyliśmy pełne zaufanie zachodnich Partnerów. Teraz pora na dywersyfikację kierunków eksportu, by bezpiecznie móc się dalej rozwijać w sposób zrównoważony — mówi Jacek Netter, dyrektor sprzedaży w Skłodowscy.

Podczas tegorocznych targów Anuga 2023 w Kolonii polska marka z wielopokoleniową tradycją miała wyraźne cele: ugruntować relacje z Partnerami z rynku francuskiego i wspólnie zastanowić się, jak możemy razem jeszcze urosnąć, i powiększyć udziały produktów Skłodowscy w rynku gastronomicznym; zrobić kolejny krok w kierunku rozwoju na rynku detalicznym poprzez istniejących, ale i nowych partnerów we Francji i nie tylko; nawiązać relacje z przedstawicielami zupełnie nowych rynków eksportowych w celu określenia kolejnych rynków ekspansji firmy Skłodowscy na świecie.

— Anuga to doskonałe źródło wiedzy o globalnych trendach i innowacjach w branży spożywczej. Według danych Innova Market Insights, dla konsumentów bardzo ważna jest dbałość o jakość składników. Oczekują niskoprzetworzonego, jak najbardziej naturalnego jedzenia. Niezależnie od poziomu dochodów, wskazują, że produkty te powinny być zdrowe, świeże i wytwarzane lokalnie — to jest dziś dla nich bardzo istotne. I my w Skłodowskich na te potrzeby odpowiadamy już dziś — mówi Bartosz Ponikło, manager marketingu w Skłodowscy.

Stoisko Skłodowskich na Anuga 2023 w Kolonii część gastronomiczna.

Burgery Skłodowscy jako street food i fine dining

Rozbudowane stoisko Skłodowskich ze strefą restauracyjną wzbudziło ogromne zainteresowanie. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję spróbować kilku propozycji dań z wykorzystaniem wołowiny. Obok kraftowych burgerów w wydaniu street food, hitem menu był chrupiący burger Façon Bouchère na pietruszkowym puree z sosem demi-glace. To udowodniło, że burgery 100% wołowiny Skłodowscy sprawdzą się idealnie nie tylko w food trucku, ale i w eleganckiej restauracji.

- Od zawsze przekonujemy, że burgery mogą być lekkim, eleganckim daniem, serwowanym w standardzie fine dining, a nie w tylko dobrze znanej bułce. Branża HoReCa poszukuje jednocześnie produktu dobrej jakości, który pozwoli jej obniżyć foodcost i straty na kuchni. To wszystko łączy w sobie nasz produkt — tłumaczy Jacek Netter, dyrektor sprzedaży w Skłodowscy.

Stoisko Skłodowskich na Anuga 2023 w Kolonii produkty.

Świeższe niż świeże?

Wykorzystanie technologii IQF (Individual Quick Freezing) w produkcji burgerów z 100% czystej wołowiny to działanie, z którego firma jest szczególnie dumna. Szokowe ich “zahibernowanie” zapewnia zachowanie soczystości i autentycznego smaku, bez potrzeby dodawania konserwantów czy sztucznych wypełniaczy. Daje też możliwość wykorzystania w kuchni tylko potrzebnej ilości porcji, co ogranicza straty do minimum, i to bez konieczności rozmrażania przed przygotowaniem.

— Mamy już plan na to, jak pokazać to w kolejnej edycji targów Anuga oraz SIAL. Marzą nam się dwa stoiska, w dwóch różnych halach: typowo mięsnej oraz mrożonych dań gotowych, by w pełni pokazać potencjał, jaki kryje się za tym dobrze przemyślanym produktem — dodaje Bartosz Ponikło, manager marketingu w Skłodowscy.

Według ostatnich danych Biura Analiz KOWR głównym importerem mięsa wołowego jest Unia Europejska i odbiera 86% polskiej wołowiny. Skłodowscy inwestują w inteligentny, zrównoważony rozwój tego sektora. Wielopokoleniowa firma specjalizuje się w wołowych burgerach premium dla branży HoReCa oraz sieci handlowych.