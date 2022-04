Światowy Dzień Malbeca - wyjątkowego szczepu o dwóch rodowodach

Rozpoczynamy ważny miesiąc dla światowego winiarstwa. 17 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Malbeca, wyjątkowego szczepu, który do Argentyny przywędrował z Francji. Ten temperamentny szczep stał się odmianą narodową, a wina Malbec są dziś wizytówką południowoamerykańskiego winiarstwa. Jak francuska odmiana stała się argentyńską potęgą? Czym wyróżnia się ten szczep i czy każdy Malbec smakuje tak samo?

Z Francji do Argentyny

Malbec przywędrował do Argentyny w XIX wieku. Stało się to za sprawą francuskiego inżyniera Michela Piqueta, który sprowadził ten szczep z Francji, oraz Nicolasa Cantena, który pracował nad udoskonalaniem jego uprawy. Szybko okazało się, że to właśnie u stóp Andów Malbec znalazł idealne warunki do wzrostu. Po raz pierwszy pojawił się w Argentynie prawdopodobnie 17 kwietnia 1853 roku, dlatego właśnie tego dnia obchodzone jest argentyńskie święto World Malbec Day, czyli Światowy Dzień Malbeca.

Celebrację tego wydarzenia zainicjowała w 2011 roku organizacja Wines of Argentina, zajmująca się promocją argentyńskiego winiarstwa na całym świecie, a wspiera ją argentyńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Argentyńska Agencja Inwestycji i Handlu Międzynarodowego oraz Argentyńska Korporacja Winiarska (COVIAR). Coroczna celebracja wina o argentyńskiej autentyczności i światowym sukcesie odbywa się nie tylko w Argentynie, ale i na całym świecie przez miłośników tego wyjątkowego szczepu.

Charakterystyka szczepu Malbec

W Argentynie znajduje się aktualnie ¾ światowych upraw tego szczepu, a winnice obejmują powierzchnię ok. 31 tysięcy hektarów. Chociaż Malbec uprawiany jest we wszystkich regionach Argentyny, szczególnie słynie z niego środkowo-zachodnia część kraju. W prowincji Mendoza znajduje się aż 75% wszystkich winnic w Argentynie. To właśnie tu, u podnóża Andów, winogrona ze szczepu Malbec mają idealne warunki do wzrostu. Duża ilość słońca, wysoka temperatura oraz niejednorodność gleb sprzyjają rozwojowi upraw winorośli, z których produkowane są jedne z najwybitniejszych odmian win na świecie.

Wino ze szczepu Malbec charakteryzuje się ciemnoczerwonym kolorem oraz słodko-owocowym aromatem. Dzięki optymalnemu nasłonecznieniu wino Malbec jest bogate, pełne, przyjemne w smaku i posiada odpowiednią kwasowość. Dominuje w nim smak wiśni i jeżyny, wyczuwalne są także nuty czekolady i fiołków. Charakterystyczne, ciemne grona szczepu Malbec wzbogacają wino w taninę — roślinne garbniki, które odpowiadają za głęboki i wyrafinowany smak wina. Przez swój smak jest uniwersalne, doskonale komponuje się z potrawami mięsnymi (szczególnie popularną w Argentynie wołowiną), a także potrawami z grilla. Wina Malbec spożywa się także solo, szczególnie te delikatniejsze, pochodzące z cieplejszych, niżej położonych winnic w Mendozie.

Malbec Francuski vs Malbec Argentyński

Mimo, że Francja jest ojczyzną Malbeca, nie jest to flagowe wino w tym kraju. Dlaczego? Pod koniec XIX wieku obszar winnic na terenie Francji znacznie się zmniejszył. Powodem była inwazja mszyc, które szczególnie dewastowały krzewy winne. Dodatkowo w starym świecie winiarskim, obejmującym Europę i basen Morza Śródziemnego, panuje bardziej nieprzewidywalny klimat, niż w Argentynie. Malbec nie lubi przymrozków, z którymi musieli zmagać się francuscy winiarze, dlatego o wiele lepiej rozwija się suchej i słonecznej Ameryce Południowej. Warunki klimatyczne wpłynęły również na wielkość winnej produkcji, która dziś wynosi jedynie 6 tysięcy hektarów, czyli ponad cztery razy mniej niż w Argentynie. Mniejsza ilość winnic przekłada się bezpośrednio także na wyższą cenę wina.

Niemniej, aby mieć porównanie francuskiej odmiany wina Malbec ze szczepem argentyńskim, należy skosztować obu. Warto zacząć od wina Nampe Malbec lub Los Haroldos Malbec, wytrawnych propozycji prosto z Mendozy, które zrzeszone jest w winiarskim projekcie Winna Argentyna.

