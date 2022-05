System kontroli rentgenowskiej od Ishida gwarancją bezpieczeństwa i jakości, na które postawił portugalski producent

Centralrest, Ltd, będąca częścią Irmãos Monteiro SA, jednego z wiodących portugalskich przetwórców mięsa, specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy chłodzonych i mrożonych posiłków, makaronów i sosów sprzedawanych pod marką Prato do Dia.

Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez Ishida

Data: 05-05-2022, 10:23

Wszechstronność systemu kontroli rentgenowskiej IX-EN-4093-S firmy Ishida umożliwiła portugalskiemu producentowi dań gotowych jeszcze bardziej zaostrzyć surowe standardy bezpieczeństwa i jakości produkowanej przez niego żywności.

Fakty i liczby:

Irmãos Monteiro to wiodąca firma zajmująca się przetwórstwem mięsa w Portugalii

System kontroli rentgenowskiej weryfikuje tacki na linii dań gotowych – zarówno dla produktów schłodzonych jak i mrożonych

Aluminium zawarty w tackach nie ma wpływu na wydajność urządzenia rentgenowskiego

Zdolność wykrywania ciał obcych zarówno metalowych, jak i niemetalowych praktycznie eliminuje ryzyko reklamacji

Bezpieczniejsze produkty pozytywnie wpływają na reputację firmy wśród klientów.

Początkowo, instalując system kontroli rentgenowskiej Ishida IX-EN, producent miał na celu sprawdzenie produktów pakowanych na aluminiowych tackach, głównie pod kątem potencjalnych zanieczyszczeń metalami, ponieważ nie mogły być kontrolowane z pomocą tradycyjnego wykrywacza metali. Okazało się jednak, że możliwości maszyny rentgenowskiej – do wykrywania różnych innych ciał obcych, w tym szkła czy gęstego plastiku – sprawiły, że opakowane produkty kontrolowane są również pod kątem innych niepożądanych materiałów.

Inną godną uwagi zaletą modelu IX-EN jest jego znacznie większa czułość w porównaniu do wykrywacza metalu. Jak wyjaśnił Vítor Melo z Centralrest:

„Dzięki Ishida X-ray możliwe jest wykrycie fragmentów o znacznie mniejszych wymiarach w porównaniu z wykrywaczem metalu. Daje nam to większą pewność co do bezpieczeństwa naszych produktów”.

„Zdolność do wykrywania zarówno metalowych, jak i niemetalowych ciał obcych o bardzo małych rozmiarach, pozwoliła nam praktycznie wyeliminować tego rodzaju reklamacje, a tym samym zwiększyło się zaufanie konsumentów do jakości naszych produktów” — powiedział Vítor Melo.

Maszyny rentgenowskie mogą być wykorzystywane do uzyskania lepszych wyników niż istniejące systemy wykrywaczy metali. Technologia rentgenowska działa na zasadzie wytwarzania fal rentgenowskich z przewodu generatora, które przechodzą przez produkt, który ma być kontrolowany, na czujnik liniowy. System czujników liniowych przekształca padające promienie rentgenowskie na obraz w skali szarości, który jest dalej przetwarzany i ostatecznie wyświetlany na ekranie. Im ciemniejszy obszar obrazu, tym wyższa gęstość, co pozwala wykryć ciała obce, które są gęstsze od produktu.

Zdolność ta sprawia, że system X-ray pozwala dostrzec wiele dodatkowych, niemetalicznych ciał obcych, w tym gumę, kamienie, fragmenty skorupy i kości. Ponadto systemy kontroli rentgenowskiej Ishida są przystosowane do wykrywania wad opakowań, brakujących produktów w paczkach lub produktów uszkodzonych, zapewniając spójność jakości i prezencji produktów w całej linii produkcji żywności.

Za skutecznością urządzenia stoi również unikalna technologia samouczącego się algorytmu genetycznego (GA) firmy Ishida. Dzięki użyciu analizy danych obrazu w wielu próbach, maszyna rentgenowska skupia się na wyszukiwaniu trudnych do wykrycia zanieczyszczeń z dużą dokładnością, nawet przy dużej wydajności. Ponieważ w produkcji żywności często powtarzają się podobne problemy związane z zanieczyszczeniem, rejestrowanie danych umożliwia tworzenie bardziej precyzyjnego protokołu kalibracji, którego czujność rośnie z każdą próbą. Umożliwia to łatwą identyfikację trwałych lub powtarzających się wad podczas procesu kontroli.

Doskonała czułość Ishida X-ray oznacza, że ​​jest on w stanie wykryć zanieczyszczenia o wielkości do 0,3 mm, a miejsce zanieczyszczenia również może być dokładnie określone.

W Centralrest model IX-EN pracuje codziennie przez około sześć godzin. Jak informuje firma, maszyna jest wyjątkowo niezawodna, a system jest niezwykle intuicyjny i łatwy w obsłudze, z możliwością szybkich przełączeń dokonywanych między produktami.

„Model IX-EN jest dobrym przykładem niezawodności sprzętu oferowanego przez Ishida, w dodatku jest dostosowany do potrzeb i wymagań różnych branż”, skomentował Vítor Melo.

IX-EN został dostarczony i zainstalowany przez portugalskiego dystrybutora Ishida Diverembal/Divertec.

„Diverembal/Divertec zapewniła nam doskonałą obsługę, w tym szkolenia dla operatorów i inżynierów”, podsumował Vítor Melo. „Dzięki systemowi kontroli rentgenowskiej od Ishida oferujemy bezpieczniejsze produkty, mogąc skuteczniej zapobiegać występowaniu wszelkiego rodzaju ciał obcych, co pomaga utrzymać i wzmocnić renomę firmy”.

Założona ponad 40 lat temu firma Irmãos Monteiro’s jest liderem w sektorze przetwórstwa i dystrybucji mięsa. Misją firmy jest łączenie doskonałości z bezpieczeństwem, poprzez zapewnienie zróżnicowanych, świeżych, wysokiej jakości produktów.

Źródło: ishidaeurope.com/pl

O Ishida:

Ishida to światowy lider projektowania, produkcji i instalacji kompletnych rozwiązań linii ważenia i pakowania dla przemysłu spożywczego, który pomaga producentom zwiększyć poziom automatyzacji, zmniejszyć koszty i zniwelować przestoje, jednocześnie zwiększając wydajność i maksymalizując zyski.

Zainstalowana globalnie baza maszyn przemysłowych, obecnie znacznie przekracza 100 000 urządzeń i obejmuje ogromną liczbę zastosowań i rynków końcowych. Firma jest niekwestionowanym światowym liderem na rynku naważarek wielogłowicowych i jednym z wiodących światowych dostawców maszyn pakujących do przekąsek, sortowników i traysealerów, systemów kontroli rentgenowskiej, wag kontrolnych, detektorów nieszczelności i rozwiązań Przemysłu 4.0.

Szeroka gama oferowanych produktów, w połączeniu z dogłębną wiedzą i doświadczeniem zdobytym w wielu branżach, sprawia, że ​​Ishida jest w stanie zaprojektować i zainstalować kompletne rozwiązania dla różnorodnych producentów, spełniając indywidualne wymogi dotyczące zarówno linii przekąsek, mięsa, drobiu, nabiału, dań gotowych czy suchej żywności.

