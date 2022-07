Sztuczna inteligencja zmienia oblicze handlu - projekt eLeader dla DANONE

Szósty zmysł handlowców – tak nazywane są rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które wprowadzają zupełnie nową jakość w zarządzaniu dostępnością produktów na półkach sklepowych. Po polski patent technologiczny eLeader Shelf Recognition AI, właśnie sięgnęły spółki DANONE, a wdrożenie rozwiązania na terenie całej Polski powierzono lubelskiej firmie eLeader. Dzięki tej innowacji firmy mogą znacznie szybciej identyfikować potrzeby konsumentów i skuteczniej na nie odpowiadać, tym samym umacniając pozycję rynkowego lidera.

Technologia rozpoznawania obiektów na fotografiach stosowana w aplikacji eLeader Shelf Recognition AI, wzbogacona o panel raportowy, jest obecnie najszybszym na rynku narzędziem do analizowania i podejmowania decyzji w zakresie zarządzania ekspozycją oraz dostępnością produktów na półkach sklepowych.

Polski patent rewolucjonizuje zarządzanie dostępnością produktów na półce

Narzędzie eLeader Shelf Recognition AI, stworzone przez firmę technologiczną eLeader, znacząco usprawnia pracę przedstawicieli handlowych w terenie m.in. poprzez liczenie i pomiar kluczowych parametrów, odpowiedzialnych za prawidłową ekspozycję produktów w sklepach. Informacje dostarczane w czasie rzeczywistym pozwalają lepiej odpowiadać na potrzeby konsumentów i poprzez to, pozytywnie wpływać na wielkość sprzedaży. Dane pozyskane dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji usprawniają także zarządzanie łańcuchem sprzedaży i umożliwiają szybką reakcję na zmiany w otoczeniu biznesowym. Projekt objął swym zasięgiem pracę 170 przedstawicieli handlowych na terenie całej Polski. Każdego miesiąca eLeader przetwarza ponad 120 tys. zdjęć, na których rozpoznaje 460 produktów w 14 kategoriach produktowych.

– Rynek, szczególnie produktów FMCG, od dawna szukał narzędzi, które dostarczą precyzyjnych informacji, związanych z obecnością produktów na półkach sklepowych. Dostępność takich danych ma ogromne znaczenie, bo aż przeszło 75% decyzji zakupowych jest podejmowanych w sklepie. Jeśli więc produkt nie jest dostępny lub jego ekspozycja nie spełnia oczekiwań kupującego, może to przełożyć się na rezygnację z zakupu lub wybór konkurencyjnej oferty. Dlatego zapewnienie wysokich standardów ekspozycji produktów ma ogromny wpływ na wyniki sprzedaży, co doceniają firmy, korzystające już z zaawansowanych rozwiązań analizy danych – wskazuje Rafał Melanowicz, Szef Departamentu AI w eLeader.

Sztuczna inteligencja – szósty zmysł handlowców

Rozwiązanie eLeader wykorzystywane jest podczas wizyty handlowej, kiedy konieczne jest zaraportowanie ekspozycji produktów. Z pomocą sztucznej inteligencji system analizuje wykonane przez przedstawiciela handlowego smartfonem zdjęcia, a następnie wylicza udział w półce, weryfikuje obecność, facing, braki i informacje o produktach w całej kategorii. Zdjęcia przetwarzane są w ciągu kilku minut, dzięki czemu analitycy otrzymują dane wręcz w czasie rzeczywistym. Szybkość obiegu danych umożliwia korektę ekspozycji jeszcze w trakcie wizyty przedstawiciela. To prosta droga do eliminacji uciążliwych dla pracowników, czasochłonnych i narażonych na nieprawidłowości analiz w tzw. trybie ręcznym.

Innowacje ułatwiają pracę

DANONE stawiając na sztuczną inteligencję znacząco udoskonalił dotychczasowy model zbierania i oceny informacji. W opinii Łukasza Pawłowskiego, Starszego Kierownika Zespołu Analiz Sprzedaży i Rozwoju Systemów w DANONE: – Wdrażając eLeader Shelf Recognition AI chcieliśmy przede wszystkim skrócić czas ręcznego raportowania naszych przedstawicieli handlowych. Zależało nam na wprowadzeniu innowacyjnego narzędzia, które zapewni stały dostęp do szybkiej, automatycznej oraz kompletnej informacji o sytuacji na rynku – w sklepie, a naszym przedstawicielom, już podczas ich wizyty w punkcie sprzedaży, wskaże kluczowe obszary działania. Aplikacja od eLeader umożliwia nam zwiększenie liczby badanych wskaźników, a co istotne – nie wymaga to zwiększania czasu pracy przedstawicieli handlowych. Wdrożone narzędzie przyczynia się również do wzrostu dostępności naszych produktów na półkach i jakości ich ekspozycji. W swoich działaniach stawiamy na innowacyjność, dlatego jesteśmy jedną z pierwszych firm w naszej kategorii, która wdrożyła rozwiązanie eLeader Shelf Recognition AI.

Na inne korzyści zwraca uwagę Dariusz Radzimirski, Starszy Kierownik ds. Rozwiązań Biznesowych w grupie spółek DANONE – Rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z SFA i dane płynnie zasilają inne systemy informatyczne. Ułatwia to zarządzanie całością, a także pozwala skalować to rozwiązanie na inne kraje, w których funkcjonuje DANONE.

eLeader Shelf Recognition AI uzupełnił wcześniej wdrożony system SFA eLeader. Stosowany model perfect store wprowadza kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) i wylicza punkty za spełnienie standardów. W ciągu kilku minut jest możliwa ocena sklepu, przedstawiciela handlowego i realizowanej przez niego wizyty. Rozwiązanie zastosowane w Polsce pozwala na zasilanie różnych systemów informatycznych i jest wdrażane także na innych rynkach, na których działają spółki DANONE.

