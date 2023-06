FUTURE PRIVATE LABELS EXPO to jedyne w Polsce wydarzenie poświęcone w 100% markom własnym. Do udziału w targach zaproszone są średnie i małe firmy różnych branż, zainteresowane produkcją towarów dla marek własnych oraz kupcy z międzynarodowych i polskich sieci handlowych, szukający nowych dostawców.

Inflacja wpływa na zmiany zwyczajów zakupowych Polaków. Obecny udział procentowy marek własnych - 19% - w sektorze dóbr szybko zbywalnych oznacza, że jedna złotówka na pięć jest wydawana na produkty marek własnych! Według badania NielsenIQ sprzedaż private label w Polsce rosła w poprzednim roku wyraźnie szybciej (o 10,7%), niż produktów markowych (7,8%). A jak podaje Panel Gospodarstw Domowych GfK Polonia, w 2022 roku marki własne sieci handlowych stanowiły ponad 20 proc. sprzedaży koszyka FMCG w Polsce.

Sukces marek własnych wynika również z ich pozytywnego postrzegania. Nie tylko przez pryzmat ceny, ale również jakości. Z badania przeprowadzonego przez GFK wynika, że kupowanie produktów linii własnej postrzegane jest jako przejaw sprytu konsumenckiego. Wśród respondentów marki własne są traktowane na równi z producenckimi.

To wszystko świadczy o tym, że rozwój biznesu w kierunku marek własnych jest dużą szansą dla producentów, żeby zdobywać nowych, dużych klientów i zwiększać swoją skalę.

Od początku istnienia marek własnych najprostszym sposobem na wejście w ten rynek jest uczestnictwo w targach.

– Kupcy i zagraniczne sieci handlowe wskazują, że to właśnie żywność jest najbardziej pożądanym produktem. Nie chodzi wyłącznie o cenę. Konsumenci coraz chętniej sięgają po nowe produkty, są ciekawi innych smaków. Ciężko jest jednak pogodzić chęć spróbowania czegoś nowego z nierzadko zaporową ceną importowanych przypraw, specjalnych wędlin czy sosów stosowanych w orientalnej kuchni. Na targach Future Private Labels żywność będzie miała swój dedykowany sektor. Chcemy, żeby zarówno dystrybutorzy jak i producenci mieli zapewnione najlepsze warunki do nawiązania skutecznych kontaktów – mówi Adam Pułański, manager Targów Future Private Labels Expo.

Na stoiskach wystawców w Kielcach prezentowane będą produkty z różnych kategorii, głównie spożywcze, ale również: chemia gospodarcza, artykuły gospodarstwa domowego, opakowania, artykuły papiernicze czy produkty ekologiczne.

Dla sieci handlowych kieleckie wydarzenie to możliwość spotkania w jednym miejscu i jednym czasie producentów oferujących produkty wysokiej jakości, gotowych do wejścia we współpracę.

Kongres Ekspansywnych Eksporterów

Merytoryczne prezentacje, wyspecjalizowane prelekcje, ciekawe panele dyskusyjne oraz możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami i przedsiębiorcami działającymi na rynkach zagranicznych to zasadnicze elementy towarzyszącego Targom Marek Własnych Kongresu Ekspansywnych Eksporterów.

Wydarzenie jest adresowane do firm, które już działają za granicą i poszukują nowych rynków, ale również początkujący znajdą tu odpowiedź na pytanie, jak zacząć eksportować. Kongres będzie okazją do poznania instrumentów finansowania i zabezpieczania ryzyka, pogłębienia zrozumienia międzynarodowych reguł handlu oraz możliwości promocji i współpracy na rynkach zagranicznych ale przede wszystkim wspaniałą okazją do nawiązania nowych relacji biznesowych.

Prelegenci podczas swoich wystąpień będą analizować współczesne wyzwania dla eksporterów w warunkach zmiany czynników makroekonomicznych i destabilizacji międzynarodowej a szczególnie łańcuchów dostaw, które wpływa znacząco na całą gospodarkę światową. Jednym z tematów będą praktyczne aspekty zarządzania łańcuchami dostaw na tle obecnej sytuacji politycznej , atuty polskich przedsiębiorców na tle innych państw, eliminacja barier w handlu.

Kongres organizowany jest przez firmę Ewa-Bis, której doświadczenie i portfel eksportu to ok. 50 krajów na całym świecie. Ewa-Bis to również partner i współorganizator samych Targów Marek Własnych.

Współpraca z instytucjami - Polską Izbą Handlu, Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji oraz Polską Agencja Inwestycji i Handlu

Jako partner targów, Polska Izba Handlu zadba o kontakty z sieciami sklepów i firmami zrzeszonymi w Izbie, oraz o relacje pomiędzy organizatorami i uczestnikami wydarzenia. Polska Izba Handlu zrzesza m.in. działające na polskim rynku takie sieci jak m.in. : Żabka, Lewiatan, Groszek, Gama, Freshmarket, Euro Sklep, PSS Społem, Brico Marche, Intermarche i wiele innych.

Z kolei na mocy niedawno podpisanego porozumienia między Targami Kielce a Polską Agencją Inwestycji i Handlu, PAIH będzie pozyskiwał nowych międzynarodowych klientów (kupców, przedstawicieli sieci handlowych, firm współpracujących i pośredniczących w sprzedaży bezpośrednich odbiorców) dla polskich przedsiębiorstw będących wystawcami w Targach Kielce. Współpraca ta ma dotyczyć większości z wydarzeń odbywających się w kieleckim ośrodku, w tym Targów Future Private Labels.

Future Private Labels Expo czyli Targi Marek Własnych - 15-16 listopada w Targach Kielce.

Więcej o wydarzeniu na: https://www.targikielce.pl/future-private-labels