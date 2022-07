Trendy w Social Mediach i Influencer Marketingu produktów spożywczych 2022

Nowe formaty w mediach społecznościowych, dynamika zmian formatów i konieczność dostosowania komunikacji marketingowej przez marki to wyzwania na rok 2022. Wyraźnie widać, które z marek już dostosowały swoje działania marketingowe, wykorzystują nowe formaty video w pionie (Reels, TikTok), stawiają na najwyższej jakości zdjęcia kulinarne i są obecne w kanałach Influencerów.

Marki spożywcze w ostatnich latach zmieniają oś komunikacji marketingowej z mediów tradycyjnych na media cyfrowe. O przyczynach tego zjawiska oraz efektywności komunikacji online można napisać niejedną publikację, my dziś skupimy się jednak na trendach w nowoczesnej komunikacji online marek spożywczych i tym, jak ich wykorzystanie wpływa na postrzeganie oraz sprzedaż produktów marki.

Dynamika komunikacji online, mnogość platform internetowych i społecznościowych wymuszają na markach takie działania, które nie będą kalką działań ich konkurencji, a skutecznie wyróżnią produkt i spowodują jego zapamiętywalność. Odchodzi się od prostych przekazów tekstowych do najwyższej jakości materiałów zdjęciowych i video, dodatkowo wykorzystując w komunikacji Influencerów oraz Celebrytów.

Przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie najciekawszych w naszej ocenie trendów, które warto wykorzystać w przemyślanej strategii online.

KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE – BUDOWANIE AKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI

Kilka lat temu oś komunikacji w Internecie stanowiła dobra strona Internetowa. Kilka słów o firmie, opis produktów i dane kontaktowe wystarczyły odbiorcy, aby poznać firmę, produkty i jej filozofię działania.

Dziś odbiorcy chcą czegoś więcej. Media społecznościowe przyzwyczaiły nas do stałej komunikacji marka-klient i spowodowały, że od marki oczekujemy nie tylko informacji, jakie ma produkty czy usługi, ale także jej zdania na tematy związane ze zdrowym żywieniem, ekologią czy odpowiedzialnością społeczną. Jako konsumenci jesteśmy już przyzwyczajeni do prowadzenia bezpośredniego dialogu z marką, możliwości zadawania jej pytań czy poznania jej podejścia do aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie.

Marki spożywcze w ostatnich latach podążają za Influencerami kulinarnymi i inspirują do smacznego i kreatywnego gotowania. To z ich stron i kanałów społecznościowych Klienci czerpią nowe przepisy kulinarne, uczą się nowych smaków i produktów, poznają światową kuchnię. To w końcu marki kreują trendy, mówiąc o świadomym żywieniu, prawidłowym łączeniu składników, flexitarianizmie czy diecie wegańskiej i wegetariańskiej.

Zmienia się także świadomość komunikacji w kanałach społecznościowych. Dziś już nie wystarczy ładna grafika z uśmiechniętą twarzą i doklejonym produktem. Odbiorcy oczekują po każdym czytanym tekście jakiejś wartości, wiedzy, inspiracji czy zabawy.

Nadal bardzo popularny Facebook nieco zmienił algorytm, tym samym przerzucając większą część angażującej komunikacji do grup dyskusyjnych. To tam może się obecnie pojawić marka, w przemyślany sposób tworząc nowe rodzaje aktywności na istniejących dużych i popularnych grupach lub tworząc własne grupy tematyczne. Włączenie tych praktyk do komunikacji marki w tym medium jest jeszcze rzadko spotykane, a możliwości jest naprawdę dużo.

Nie pomija się obecnie tradycyjnych profili marek na Facebooku, ale dopasowuje się sposób komunikowania do odbiorców, unowocześniając formaty i idąc w kierunku najwyższej jakości materiałów foto oraz video.

W młodszych grupach odbiorców główną rolę komunikacji w mediach społecznościowych przejęły Instagram i TikTok. Są obszary tematyczne takie jak dieta, produkty vege, w których to Instagram i TikTok tworzą najnowsze trendy i budują nasze nawyki żywieniowe. Nie można pominąć też viralowych trendów na TikToku, które spopularyzowały tak wiele produktów i dań. Makaron z pieczonym serem feta to przecież trend, który rozwinął się na TikToku i z całą pewnością zwiększył sprzedaż w całej kategorii produktowej.

W każdym z wymienionych serwisów społecznościowych nie przemówimy do odbiorcy już grafiką z produktem, tu liczy się jakościowy content zdjęciowy oraz umiejętność wykorzystania przez markę wszystkich nowych formatów dostępnych w tym kanale. Niesamowicie angażujące Reels i TikToki, ciekawe Insta Stories, relacje live i możliwość wspólnej publikacji treści na kontach Influencerów i marki powinny być wpisane w DNA każdej nowoczesnej komunikacji.

Instagram to także ogromny potencjał samodzielnej aktywności marki przy innych treściach publikowanych przez Twórców, o którym prowadzący marketerzy nierzadko zapominają, tworząc tylko swój content. Przykłady tworzonych przez nas profili dla marek spożywczych pokazują, że nawet content z lokowaniem produktu może mieć fantastyczne zaangażowanie odbiorców i organicznie przyciągać nowe rzesze fanów, a umiejętne angażowanie się w treści innych Twórców powoduje stałe jakościowe wzrosty odbiorców i ponadprzeciętne zaangażowanie fanów.

Nie zapominamy o TikToku. Jest jeszcze rzadko wykorzystywany w chwili obecnej przez marki spożywcze, a niesamowicie angażuje użytkowników w grupach wiekowych 25+. Wiralowy format TikToków daje możliwość wpasowania się w jeden z aktualnych trendów lub wykreowanie nowego, powielanego przez innych użytkowników. TikTok kulinarny to także kreowanie mody na nowe popularne potrawy, ot choćby słynny makaron z pieczoną fetą i pomidorkami, który wszedł do polskich domów właśnie dzięki licznym materiałom video w tym medium. Pokazują to też dane z wyszukiwarki Google – coraz częściej pojawiają się tam frazy typu „makaron z TikToka”.

Na Instagramie i TikToku spotkamy krótkie formaty video, nagrywane w pionowych formatach. Nie odchodzimy jednak od tradycyjnych dłuższych form, te pojawiają się głównie w komunikacji marek skupionej na YouTubie lub w materiałach video dodawanych na Facebooka.

W komunikacji video również pojawiają się nowe trendy, wśród których najważniejszym wydaje się nam odchodzenie od pokazywania przepisów w tradycyjnej formie, a przechodzenie w kierunku niestandardowych formatów z marką w tle – kanały prowadzone przez Celebrytę będącego twarzą marki, formaty typu wywiady, vlogi pracowników firmy czy kreatywne materiały kulinarne nagrywane w różnych miejscach czy współprowadzone przez znanych Influencerów.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE TO NIE TYLKO KANAŁY MARKI ALE PRZEDE WSZYSTKIM KANAŁY INFLUENCERÓW

Możliwości, jakie daje marce pojawienie się u znanych i angażujących Influencerów i Celebrytów wykorzystuje w komunikacji coraz więcej marek. To kanał, w którym możemy ulepić komunikację dość plastycznie, nadając jej indywidualny i niepowtarzalny charakter. Wyzwaniem dla marketerów jest jednak prawidłowy dobór nie tylko komunikatów, ale przede wszystkim najlepszych osób do współpracy reklamowej. Pojawiają się bowiem liczne pytania:

Czy Influencerzy będą sprzedawać?

Czy zrobić tradycyjne lokowanie produktu w przepisie?

Na obecność w jakich kanałach się zdecydować? Blogi? Instagram? TikTok? YouTube? Facebook?

Jak ocenić stawki reklamowe Influencerów pod kątem opłacalności kampanii?

Jakie parametry należy brać pod uwagę, aby właściwie ocenić kanał Twórcy?

Jak przygotować brief dla Influencerów, aby stworzone materiały były najwyższej jakości i angażowały odbiorców marki?

To tylko niektóre z pytań, które zadaje sobie każdy marketer przed planowaniem realizacji tego typu kampanii. Odpowiedzi często bywają trudne i wymagają lat doświadczeń i znajomości tego obszaru komunikacji, bo nawet najlepsze dostępne na rynku narzędzia obarczone są ogromnymi błędami w prawidłowej analizie tych danych.

Wybierając agencję reklamową do realizacji tego typu kampanii, warto ocenić jej doświadczenie i kompetencje w realizacji kampanii Influencer Marketingu, postawić na agencję specjalizującą się w obszarze produktów spożywczych i zbadać ogólną znajomość rynku i Twórców z danego obszaru tematycznego. Twórcy z różnych kategorii tematycznych są zgoła inni, tak jak i specyfika ich działania.

MICROINFLUENCERZY

Czy zawsze należy wybierać tylko tych dużych i angażujących Influencerów? W ocenie agencji BLOGmedia nie i powoli zauważają to też marketerzy i marki z różnych obszarów tematycznych. Nano- i micro-Influencerzy, którzy pokażą produkt na Instagramie, blogach czy innych mediach społecznościowych wizerunkowo mogą przynieść więcej zasięgu i znacząco wpłynąć na świadomość marki niż kilku większych Influencerów z którymi zrobimy kampanię w identycznym budżecie. I tu znów pojawi się kwestia odpowiedniego doboru twórców, nieanalizowania tylko ilości obserwujących a jakości contentu i interakcji. Czy da się rozpoznać, czy Influencer sztucznie podbija swoje statystyki lub uczestniczy w „grupach wsparcia”? Tak, jest to możliwe, ale wymaga wprawy i umiejętności prawidłowej analizy danych na wielu płaszczyznach.

E-BOOKI, WEBINARY, LIVE

Wśród nowych trendów wykorzystywanych przez marki pojawiają się też niestandardowe formaty. Tworzenie dodatkowego contentu w postaci e-booków czy webinarów przeniosło się z obszaru Twórców Internetowych w obszar zainteresowania działów marketingu marek spożywczych. Umiejętne wykorzystanie tych narzędzi przyniesie marce ogromne benefity w postaci stałego, a nie tylko jednorazowego kontaktu z marką czy angażujących form kontaktu np. wspólnego gotowania. Ważne jest tu jednak, jak zaplanujemy te działania i całą komunikację, aby z wyprodukowanych dodatkowych treści czy materiałów wydobyć największy efekt w postaci odsłon, czy pobrań.

Te niestandardowe obszary działań to także doskonały start do współpracy z angażującymi Influencerami, którzy nie tylko swym autorytetem wesprą dany projekt, ale zaangażują w jego tworzenie i odbiór całą swoją społeczność.

Jedna z realizowanych przez nas w ostatnim czasie kampanii reklamowych opierających się na stworzeniu e-booka kulinarnego, połączona z kampanią z micro-influencerami wygenerowała niewielkim budżetem ponad 7000 pobrań materiałów na urządzenia odbiorców. I to zaledwie w ciągu 1 miesiąca.

FOTOGRAFIA KULINARNA I DEDYKOWANE MATERIAŁY VIDEO

Rozwój mediów społecznościowych ma wpływ nie tylko na to, co znajdziemy w naszej kuchni i jakie danie położymy na swoim talerzu, ma też ogromny wpływ na sposób prezentacji produktów spożywczych i przepisów kulinarnych.

Fotografia kulinarna i formaty video mają swoje trendy i ewoluują z biegiem lat. Czyste tło i piękna potrawa na talerzu uznawana za idealny kadr jeszcze kilka lat temu obecnie nie przyciąga tak bardzo uwagi jak pełne energii zdjęcie wykonane przez fotografa kulinarnego z kadrem pełnym talerzy, dodatków i świeżych ziół. Fotografia typu flatlay, kadry 45º, deseczki, warstwy, dedykowane tła, ręcznie robiona ceramika, naturalne elementy wypełnienia kadru to pojęcia doskonale znane wyspecjalizowanym w tym obszarze fotografom kulinarnym. Wyspecjalizowanym, bo ze stylizacją kulinarną nie radzą sobie nawet zawodowi fotografowie tworzących zdjęcia w innej tematyce.

Mody i trendy dosięgają także formaty video. Tu pojawiają się takie formaty jak flatlayowe video czy video poklatkowe. Cel jest jeden – jak najbardziej przyciągnąć uwagę odbiorcy nie tylko piękną potrawą i ciekawym przepisem, ale także niestandardową i ciekawą formą nagrania i video.

Powoli obserwujemy, że marki spożywcze zaczynają zauważać zmiany i unowocześniać swoją komunikację w mediach społecznościowych i na stronach www, choć liczne nadal pozostają w obszarze formatów graficznych z logo marki publikowanych na Facebooku i niewywołujących zbyt dużo reakcji i zaangażowania.

ŁĄCZENIE SOCIAL MEDIÓW I DZIAŁAŃ Z INFLUENCERAMI

Obszary Social Mediów i Influencer Marketingu przez lata traktowane były osobno, często realizowane były też przez innych marketerów, a nawet inne agencje reklamowe. Obszary te jednak powinny się łączyć nie tylko w trakcie realizacji kampanii (np. przez udostępnianie treści Influencerów), ale przede wszystkim już przy budowaniu jednej spójnej strategii obecności marki w tym obszarze. Moją najczęściej powtarzaną rekomendacją dla Klientów jest też to, aby kampanie z Influencerami wpleść na stałe w harmonogram rocznych działań marki, a treści w mediach społecznościowych i harmonogramy postów dostosować tak, aby te dwa obszary wzajemnie wspierały się i angażowały jak największe grono odbiorców.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub chcą skorzystać z naszego doświadczenia i rozpocząć wspólną pracę przy unowocześnieniu strategii marki i dopasowaniu do aktualnych trendów rynkowych serdecznie zapraszam do kontaktu. Dzięki nam zyskają Państwo większą efektywność realizowanych działań we wspomnianych obszarach marketingu internetowego.

