Wina Africant powstają na zachodnim wybrzeżu RPA, gdzie klimat jest bardzo zróżnicowany, co pozwala na uprawę różnych szczepów winorośli w warunkach idealnych do ich wzrostu. W większości obszarów przeważa klimat zwrotnikowy, ale na południowych krańcach – podzwrotnikowy typu śródziemnomorskiego.

Region, w którym uprawiane są winogrona, z których powstają wina Africant charakteryzuje się najbardziej deszczowym klimatem, lecz mimo to średnia temperatura w ciągu całego roku, rzadko spada poniżej 20 stopni. Warto podkreślić, że grudzień, styczeń, luty są najcieplejszymi miesiącami a temperatury utrzymują się na poziomie około 26 stopni. Taki osobliwy klimat, tworzy idealne warunki do powstawania wyjątkowych win.

Trochę o winiarni a raczej o winiarniach

Wina marki Africant produkowane są w dwóch południowoafrykańskich winiarniach, których początki sięgają XVII wieku. Podstawowa linia win Africant wytwarzana jest w Lutzville Vineyards , a nasza nowość Africant Coffe Pinotage produkowana jest nieco bliżej najstarszego miasta RPA - Kapsztadu w Boland Cellar.

Lutzville Vineyards

Historia Lutzville Vineyards sięga 1700 roku, pierwsze wzmianki o uprawie winorośli na terenach dzisiejszych winnic pochodzą od francuskiego badacza imieniem François Le Vaillant (francuski odpowiednik Karola Darwina). Odnotował on, iż pod koniec roku 1700 'dokonał zakupu mocnego trunku' od pewnej wdowy imieniem Van Zeijl. Około 200 lat później, w 1963 roku, powstała winiarnia Lutzville. Do dzisiaj Lutzville kontynuuje tradycję uprawy winorośli i produkcji win pochodzących z Zachodniego Wybrzeża Afryki Południowej. Chociaż krajobraz się zmienił, kwintesencja charakteru Zachodniego Wybrzeża pozostała niezmienna, wciąż jest to doskonałe miejsce do uprawy i wytwarzania jakościowych win.

Boland Cellar

Boland ma również bardzo długą historię produkcji wina. Wszystko zaczęło się w latach 80-tych XVII wieku, kiedy to kilku francuskich hugenotów zaczęło osiedlać się w małej placówce handlowej w Paarl. Znaleźli tu doskonałe warunki do rozpoczęcia uprawy i pielęgnowania bogatej tradycji winiarskiej w regionie. Od tych skromnych początków, produkcja przyszłego wina Bolandów rosła przez lata, aż w 1939 roku około 40 rolników z regionu zebrało się, aby rozpocząć zbiorowe tłoczenie swoich winogron. W pewnym momencie ilość hodowanych przez nich owoców winogron stała się tak duża, że istniejące zakłady nie dawały już rady tego obsługiwać. Wtedy to dziewięciu odważnych rolników z okolic Paarl, zdecydowanych kontynuować współpracę, postanowiło działać na własną rękę. 17 czerwca 1941 roku, podjęto odważny krok w postaci utworzenia własnej winnicy. Dziś ta winnica jest znana jako Boland Cellar. Winiarnia Boland Cellar została założona, ponieważ lokalni rolnicy zrozumieli, że pracując razem, są w stanie stworzyć lepsze wino i budować rozwijający się przemysł winiarski w RPA wykorzystując najnowsze technologie i wiedzę wybitnych enologów.

Wina z linii Africant to kwintesencja winiarstwa RPA. Marka odważnie wkroczyła na Polski rynek podbijając serca miłośników wina. Wyrusz z nami w wielką podróż szlakiem smaku i aromatu idealnego, odkryjmy wspólnie Republikę Południowej Afryki.