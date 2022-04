Wielkanocna akcja North Coast w Auchan

NORTH COAST, największy w Polsce dystrybutor włoskich produktów premium, dla klientów Auchan przygotował specjalną akcję promocyjną. Tylko w okresie od 31 marca do 16 kwietnia i tylko w sklepach tej sieci dostępne będą praliny Vergani w formie wielkanocnych jajek oraz tradycyjna włoska babka wielkanocna Forno Buono w formie baranka.

Autor: Artykuł promocyjny North Coast

Data: 15-04-2022, 10:12

VERGANI to włoska marka premium produkująca z pasją i dbałością o każdy szczegół przepyszne słodkości. W te święta klienci sklepów AUCHAN będą mogli skosztować ich rarytasów w postaci czekoladowych jajek w 6 wyjątkowych smakach. Do wyboru będą jajeczka z: mlecznej czekolady nadziewane kremem z orzechów laskowych, mlecznej czekolady nadziewane kremem mlecznym, gorzkiej czekolady nadziewane kremem z orzechów laskowych, białej czekolady nadziewane czekoladowym kremem Ganache, białej czekolady nadziewane kremem pistacjowym oraz mlecznej czekolady nadziewane kremem z orzechów laskowych i migdałów. W tak szerokim wyborze smaków każdy znajdzie coś idealnie dopasowanego do swojego podniebienia.

A wielbicielom włoskich wypieków NORTH COAST poleca tradycyjną babkę świąteczną z formie wielkanocnego baranka.