Nadchodzi wiosna. Piękne, słoneczne dni, rozkwitające kwiaty, czas wycieczek rowerowych, długich spacerów, ale nie tylko… Dla wielu to również czas zmiany nawyków. Wiosna sprzyja powrotom do smaczniejszej diety, dbania o aktywność fizyczną, szukaniu lepszych alternatyw dla codziennych posiłków i… Przekąsek.

W tej kwestii mamy dla Was inspirację. Co powiesz na zamianę mniej zdrowych batoników na te, które przygotujesz z soczystych owoców Helio So Soft!? Warto spróbować, bo do wyboru masz aż 5 różnych smaków, które mogą stać się ich pyszną bazą. Daktyle, Figi, Morele, Śliwki, Żurawina nasączona sokiem... Naturalna i zdrowa słodycz bez konserwantów, która sprawdzi się jako baza do stworzenia #sozdrowych batoników.

Wystarczy, że w domu masz: 2 szklanki płatków owsianych, pół szklanki miodu, 20 g masła, żurawinę Helio So Soft!, Daktyle Helio So Soft!, Morele Helio So Soft! lub inne ulubione bakalie Helio, słonecznik Helio, wiórki kokokosowe Helio

PRZYGOTOWANIE:

Podgrzej miód i masło do uzyskania gładkiej masy, a następnie odłóż do ostudzenia. Dodaj suche składniki i dokładnie wymieszaj. Całość przełóż równomiernie na blaszkę, wcześniej wyłożoną papierem do pieczenia. Piecz około 25 minut w temperaturze 150 stopni. Wyjmij

z piekarnika i pozostaw do ostudzenia. Upieczoną całość pokrój na mniejsze batoniki.

A może wolisz zdrowszą alternatywę w wersji wytrawnej? Poznaj przepis na domowe pasty pełne witamin. Do ich przygotowania potrzebujesz: 1 opakowanie pestek dyni HELIO Natura, 1 duży pęczek bazylii, 3 duże ząbki czosnku, 15 dag naturalnego serka homogenizowanego, sól, pieprz, szczyptę ostrej papryki, 25 dag twarogu śmietankowego, 1 łyżkę naturalnego jogurtu, 1 opakowanie pistacji prażonych bez soli HELIO Natura, po 2 łyżki orzechów włoskich, żurawiny suszonej, rodzynek HELIO, skórkę otarta z połowy pomarańczy, szczyptę cynamonu. Jak je przygotować?

Pierwsza pasta: Pestki dyni zmielić. Czosnek zmiksować z liśćmi bazylii oraz serkiem. Doprawić solą, pieprzem i szczyptą papryki.

Druga pasta: twaróg wymieszać z jogurtem, lekko posiekanymi pistacjami, orzechami włoskimi, pozostałymi bakaliami, skórką pomarańczową oraz cynamonem. Można nimi smarować pieczywo lub jeść z surowymi warzywami.

Wyjście na miejską siłownie na świeżym powietrzu? Długi spacer z ukochaną osobą? Zabierz ze sobą przygotowane przez siebie batoniki lub kanapki z domowymi pastami. Dzięki temu, gdy dopadnie Cię ochota na coś do zjedzenia, możesz wybrać zdrowszą alternatywę. Smacznego!