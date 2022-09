Zmiana nawyków żywieniowych na rzecz zmniejszenia spożycia mięsa to obecnie jeden z najsilniejszych trendów w kulinariach. Dlatego NORTH COAST, największy w Polsce dystrybutor śródziemnomorskich produktów premium dla handlu i gastronomii, wprowadza do swojej oferty szeroką gamę roślinnych produktów włoskiej marki VALSOIA.

VALSOIA jest pionierem na rynku włoskim w zakresie produktów roślinnych. Firmę w 1990 roku założył neurolog Lorenzo Sassoli, który doceniając wyjątkowe właściwości odżywcze roślin wprowadził na rynek produkty za bazie soi. Rozpoczął do sprzedaży roślinnych alternatyw mleka, deserów, burgerów i kotletów, by w kolejnych latach rozszerzyć ofertę o produkty bezlaktozowe tj. sery do smarowania, majonez, czy śmietany do gotowania. VALSOIA to smaczne, zdrowe i doskonałe jakościowo produkty roślinne, które już doceniło ponad 9 mln włoskich rodzin.

W ofercie NORTH COAST znalazły się: bezlaktozowe i bezglutenowe napoje sojowe, bezlaktozowe napoje roślinne produkowane na bazie: ryżu, migdałów, kokosa, orzechów włoskich i owsa, także w wersji bezcukrowej, przepyszne desery sojowe, jogurty roślinne na bazie soi oraz owsa i migdałów, śmietana i sery do smarowania na bazie soi, krem czekoladowo-orzechowy bez zawartości oleju palmowego, a także zdrowe, roślinne burgery i kotlety. Produkty VALSOIA produkowane są z najlepszych składników i nie zawierają konserwantów oraz sztucznych barwników.

NORTH COAST

www.northcoast.com.pl