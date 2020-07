1,4 mld zł na zakupy w centrach handlowych w maju

- Obroty firm prowadzących działalność handlową, usługową i rozrywkową w 140 centrach handlowych monitorowanych przez Retail Institute spadły w maju o 24,6 proc. w porównaniu do roku 2019 i wyniosły 1,4 mld złotych. Zakupy w galeriach robiliśmy częściej sami, bez rodzin i przyjaciół, starannie je planując. Zdecydowanie lepiej radziły sobie w maju branże, w których niezwykle istotny jest element doradztwa, gorsze wyniki miały natomiast te, które opierały się na zakupach spontanicznych i impulsowych - podsumowuje Anna Szmeja, prezes Retail Institute.

Kategorią, która w maju odnotowała wzrosty, była elektronika (16,3 proc. r/d/r). Firmy z tego sektora rozpoczęły maj od agresywnych kampanii reklamowych i wyprzedażowych. Branża modowa zamknęła maj korektą na poziomie 31,4 proc. Dotkliwie skutki pandemii odczuły kawiarnie i restauracje, których ograniczenia obowiązywały do 18 maja, jednak największe straty poniosła branża rozrywkowa, która nadal w znaczącej części pozostaje zamknięta.

- Pandemia koronawirusa postawiła całą branżę w bardzo trudnej, kryzysowej sytuacji. Większość najemców była z dnia na dzień zmuszona do zamknięcia swoich sklepów, a wynajmujący musieli ponosić koszty stałe zarządzanych obiektów. Staraliśmy się ten czas maksymalnie wykorzystać. Prowadziliśmy rozmowy z najemcami, jednocześnie starając się radykalnie obniżać koszty wspólne, tak aby choć w tym obszarze wszystkich naszych najemców dodatkowo odciążyć. Kontynuowaliśmy pracę nad rozwiązaniami łączącymi off-line z on-line, czego rezultatem jest wprowadzana we wszystkich naszych centrach aplikacja dla najemców, bezpośrednio łącząca ich z menadżerami zarządzającymi obiektami. Bardzo dla nas ważne było również to, by po zniesieniu lockdownu wszystkie sklepy zostały otwarte. I tak się stało. Dodatkowo ucieszyła nas zaskakująco dobra odwiedzalność, która rośnie z tygodnia na tydzień - mówi Renata Kinde - Czyż, prezes zarządu METRO PROPERTIES, członek Rady Strategicznej Retail Institute.