Jakie oferty na Wszystkich Świętych przygotowały sieci handlowe? Czego można spodziewać się w sklepach? Do większości dużych sieci dotarły już artykuły takie jak znicze, kwiaty w donicach przeznaczone na groby a nawet środki do czyszczenia kamienia. Jakie są ich ceny i gdzie ich szukać?

Sieci handlowe w tym roku przygotowały ofertę na 1 listopada o wiele wcześniej/ fot. mat. prasowe

Oferta Aldi na 1 listopada

W sklepach Aldi oferta na Wszystkich Świętych ruszyła od 1 października. - W sezonowej ofercie sieć Aldi przygotowała szeroki asortyment produktów z okazji Wszystkich Świętych - dekoracje na wiązanki, znicze, okolicznościowe kwiaty w donicach , jak chryzantemy, czy stroiki. Klienci znajdą tu szeroki wybór zniczy od tzw. zalewanych, z czasem palenia od ok. 30 godzin, znicze szklane, ozdobne znicze z różnymi motywami i wkładami parafinowymi – informuje Luiza Urbańska, specjalista ds. komunikacji i PR-u w sieci Aldi.

W tym roku najtańszy wkład parafinowy z czasem palenia do 30 h można zakupić za 2,29 zł. Natomiast wkład olejowy z czasem palenia od 6 do 7 dni można kupić za 9,99 zł. Szklane znicze dostępne są od 3,99 zł do 24,99 zł

- Uzupełnieniem zdobień nagrobkowych są wieńce, wianki i wiązanki ze sztucznych kwiatów. Po takie rozwiązania sięgają klienci, dla których ważna jest trwałość dekoracji i wytrzymałość na różne warunki pogodowe. Konsumenci Aldi mogą kupić zarówno pojedyncze kwiaty) lub gotowe bukiety – mówi Luiza Urbańska.

W ofercie dostępne są także środki do czyszczenia płyt nagrobnych – spray Minos o pojemności 400 ml oraz płyn myjący tej samej marki w opakowaniu 270 ml.

1 listopada: promocje w sieci Kauflland

- Z myślą o listopadowych świętach przygotowaliśmy dla naszych klientów atrakcyjną ofertę zniczy i kwiatów. Już od czwartku 06.10 w sklepach Kaufland będzie można zakupić m.in. wkłady tradycyjne w cenie od 3,99 zł/sztuka, znicze LED w zestawie z bateriami — 6,99 zł/sztuka, proste znicze szklane w cenie od 4,99 zł/sztuka, a także znicze dekorowane w cenie od 11,99 zł/sztuka. Niebawem w naszych sklepach pojawi się również oferta kwiatów ciętych i doniczkowych – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Biedronka: oferta na 1 listopada

Od poniedziałku, 26 września w ofercie Biedronki znajduje się 30 produktów, takich jak znicze, wkłady do zniczy, latarnie, bukiety nagrobne czy kompozycje nagrobne w donicach.

- Najtańszy wkład do znicza w stałej ofercie kosztuje jedyne 2,99 zł, natomiast najtańszy znicz w ofercie kosztuje tylko 3,49 zł. Natomiast od 13.10 do sprzedaży trafią znicze Caritas, z których dochód zostanie przeznaczony na długoterminową pomoc skierowaną do podopiecznych Caritas i Fundacji Pro Caritate ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych oraz organizację wypoczynku. Dodatkowo w dniach 7-8.10.2022 użytkownicy aplikacji Biedronka będą mogli skorzystać z promocji nawet 25% na wybrane znicze Lumia - mówi Natalia Śmigielska, kupiec w sieci Biedronka, odpowiedzialna m.in. za ofertę zniczy.

Ta konkretna oferta dostępna jest do wyczerpania zapasów, natomiast przez cały okres jesienny Biedronka oferuje różnego rodzaju promocje na znicze i inne artykuły nagrobne.

