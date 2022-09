Cieszyński policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał po pościgu złodzieja sklepowego, który połakomił się na markowy alkohol. Za kradzież rozbójniczą przestępcy grozi do 10 lat więzienia – zakomunikował w środę rzecznik cieszyńskiej policji st. asp. Krzysztof Pawlik.

10 lat więzienia grozi złodziejowi markowego alkoholu /fot. mat.pras

Kradzieże alkoholu

Służba policjanta nie kończy się w momencie zdjęcia munduru po zakończonej zmianie. Funkcjonariusz z Cieszyna zauważył w sklepie mężczyznę, z którym już wcześniej miał do czynienia. Zwrócił uwagę, że zostawił on kosz z zakupami przy drzwiach wejściowych. W pewnym momencie wspólnik mężczyzny wszedł do sklepu, sięgnął do wózka z zakupami, zabrał z niego butelki z markowym alkoholem i wybiegł - poinformował Pawlik.

Złodziejowi grozi 10 lat więzienia

Policjant ruszył w pogoń, ale sprawcy już nie było przed sklepem. "Swoim samochodem postanowił poszukać złodziei w okolicy. Gdy dostrzegł jednego z nich, ten zaczął uciekać. Policjant po krótkim pościgu obezwładnił go i przekazał patrolowi. Skradziony towar wrócił do sklepu. Zatrzymany usłyszał między innymi zarzuty kradzieży rozbójniczej, naruszenia nietykalności funkcjonariusza oraz zmuszenia do odstąpienia od czynności służbowych, za które sąd może skazać go na 10 lat więzienia" - podał st. asp. Krzysztof Pawlik.

Postępowanie w tej sprawie policja prowadzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Cieszynie.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl