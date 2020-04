10 mln zł od Fundacji Biedronki na wsparcie seniorów w czasie pandemii

Fundacja pracuje też nad kolejnymi inicjatywami mającymi na celu pomoc starszym osobom, które w czasie pandemii są grupą szczególnie narażoną na konsekwencje zachorowania z powodu koronawirusa. W sumie na projekty wsparcia seniorów w dobie pandemii Fundacja Biedronki przeznaczy 10 mln zł.

W Polsce działa obecnie ponad 800 domów pomocy społecznej, ponad 550 zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, ponad 100 hospicjów oraz blisko 90 oddziałów opieki paliatywnej. Większość ich podopiecznych to osoby w podeszłym wieku.



- W trakcie pandemii wszyscy w jakimś stopniu czujemy się zagrożeni i staramy się zadbać o swoje bezpieczeństwo. Jednak obecnie trzeba szczególnie zabezpieczyć najsłabszych, którzy sami nie mogą zatroszczyć się o siebie. Do tej grupy należą osoby starsze i przewlekle chore przebywające w instytucjach opiekuńczych. Dlatego zdecydowaliśmy się przekazać domom pomocy społecznej oraz zakładom opiekuńczo-leczniczym środki zabezpieczające dla personelu, w tym maseczki i rękawiczki oraz środki higieniczne, bo są one absolutnie krytyczne dla zapewnienia bezpieczeństwa ich podopiecznych - mówi Katarzyna Scheer, prezeska zarządu Fundacji Biedronki.

Zainteresowane wsparciem ośrodki mogą zgłaszać się poprzez specjalny formularz na stronie internetowej Fundacji Biedronki. Organizacja w pierwszej kolejności będzie wyposażać te instytucje, które są ulokowane w regionach o największej skali zakażeń. Środki ochronne, higieniczne i dezynfekujące będą przekazywane do wyczerpania zapasów.