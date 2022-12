Jak wynika z badania „OC&C Retail Proposition Index” konsumenci najchętniej robią zakupy na Allegro. Według uczestników badania najlepszą siecią spożywczą jest Lidl, a niespożywczą Action.

fot. PAP/ Grzegorz Michałowski

„OC&C Retail Proposition Index” to 10 edycja globalnego badania konsumentów, którzy podzielili się opiniami na temat postrzegania sieci handlowych. Polska edycja uwzględnia głos niemal 2,5 tys. osób zapytanych o opinię na temat kilkudziesięciu różnych sieci. Globalna, realizowana w 9 krajach sprawdza opinie 40 tys. badanych.

Allegro najlepiej ocenianym detalistą

Na pozycję lidera rankingu „OC&C Retail Proposition Index” po pięciu latach przerwy powróciło Allegro. To właśnie ta platforma zakupowa jest najlepiej ocenianym detalistą. Allegro, obejmując pozycję lidera tegorocznego rankingu, zdeklasowało Nike. Podium zamyka Rossman – sieć, która wygrała klasyfikację ogólną trzy lata temu. Lidl (4 miejsce), 4F (5), Ikea (6), Hebe (7) i Empik (8) to marki, które już od kilku lat znajdują się w pierwszej dziesiątce rankingu. W tym roku debiutują w nim eobuwie (9) i Reserved (10).

Jakie są najważniejsze kryteria zakupowe?

Trzy najważniejsze kryteria, według których dana sieć jest dzisiaj wybierana przez klientów to szeroki asortyment, niskie ceny i stosunek jakości do ceny. Są tak samo ważne dla większości respondentów i nie ma na nie wpływu wysokość ich dochodów.

Najlepiej oceniany jest asortyment Allegro, potem marki modowe, kolejno: Zalando, i eobuwie. Za niskie ceny Polacy najbardziej cenią Action, Shopee i Sinsay, a za stosunek jakości do ceny Action, Shopee i Allegro.

Choć wzrasta odsetek Polaków, którzy podczas zakupów zwracają uwagę na aspekt finansowy (obecnie 80%), nie oznacza to poszukiwania najtańszego produktu, a takiego, który łączy możliwie najlepszą jakość z najniższą ceną. Jednocześnie pod wpływem kryzysu inflacyjnego klienci stają się bardziej pragmatyczni – znacząco mniej ważne w stosunku do zeszłego roku są dla nich „łatwość” i "przyjemność robienia zakupów”. Znaczenia nabierają za to „niskie ceny” i „korzystne oferty”.

Lidl najlepszą siecią spożywczą

Według badania „OC&C Retail Proposition Index” wśród sklepów spożywczych najlepszą opinią cieszy się Lidl, za nim Kaufland i Biedronka. W kategorii detalicznych sklepów niespożywczych: Action, Pepco i Dealz, wśród odzieży i obuwia: eobuwie.pl, Reserved i Zara, a w kategorii drogerie: Rossmann, Hebe i Sephora.

O badaniu

Polska edycja badania „OC&C Retail Proposition Index” została zrealizowana metodą CAWI we wrześniu 2022 r. na próbie 2 429 respondentów w wieku 18-65+ lat. Badanie odbyło się w 9 krajach na łącznej próbie 40 tys. konsumentów.

OC&C Strategy Consultants jest międzynarodową firmą doradztwa strategicznego, o ponad trzydziestoletniej historii, z siedzibą główną w Londynie. Poza Europą posiada biura w Ameryce Północnej, Południowej i Azji. Koncentruje się na branży dóbr konsumenckich, handlu detalicznym oraz sektorach skupionych wokół nowych technologii. W Polsce doradza firmom, które mają ambicje być o krok przed konkurencją.

