10 top trendów żywieniowych. Jakich produktów szukają konsumenci

Żywność staje się czymś więcej niż dostarczaniem kalorii i wartości odżywczych. Jest sposobem na manifestację naszego stylu życia i poglądów. Ważne staje się dbanie o planetę, a nie tyko o siebie - mówił Artur Wiktor, adiunkt w Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji w SGGW w Warszawie, współzałożyciel Yoush, podczas otwartych spotkań na Złotej 75A.

Autor: Anna Wrona

Data: 28-05-2022, 07:59

Artur Wiktor, adiunkt w Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji w SGGW w Warszawie, współzałożyciel Yoush, wymienia trendy na rynku żywności; fot. shutterstock

Artur Wiktor, adiunkt w Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji w SGGW w Warszawie, współzałożyciel Yoush, podczas otwartych spotkań na Złotej 75A organizowanych przez Piotra Grabowskiego ze Współpracowni oraz foodtech.ac omówił trendy żywieniowe wskazywane przez raporty Innova i Mintel.

Jak wyżywić 11 mld ludzi?

Szacuje się, że w 2100 roku będzie 11 mld ludzi, co już dziś bardzo mocno warunkuje sposób myślenia o żywieniu. Rozwój techniki i nauki, wzrost świadomości konsumentów, rosnące potrzeby producentów, idea zrównoważonego rozwoju oraz zmiana paradygmatu naukowego mocno wpływają na postęp nauk o żywności i żywienia człowieka.

Aby spełnić wymagania rynku i dostosować się do wzrostu populacji, producenci będą musieli sięgać po nowe rozwiązania i efekty technologiczne. Potrzebne są m.in. tańsze i bardziej wydajne technologie, transfer wiedzy (science to biznes), odpowiednie decyzje polityczne (np. w zakresie novel food), waloryzacja odpadów i produktów ubocznych oraz większe zwracanie uwagi na etyczne aspekty zrównoważonego rozwoju.

Coraz bardzie wybrzmiewa idea zrównoważonego rozwoju i zmiana paradygmatu naukowego. Do tej pory paradygmat naukowy był czysto arystotelesowski i antropocentryczny – jak zaspokoić człowieka. W tej chwili paradygmat naukowy jest taki, że myślimy bardziej ekologicznie, wspólnotowo. Dzięki temu powstają nowe technologie i metody analityczne. Powstają nowe regulacje prawne Artur Wiktor, adiunkt w Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji w SGGW w Warszawie, współzałożyciel Yoush

Top trendy żywieniowe

W ciągu ostatnich lat trendy żywieniowe wyklarowały najważniejsze obszary, jak transparencja, żywność roślinna, personalizacja, omnichannel czy dbałość o zdrowie. W kolejnych raportach zmieniają się nazwy tych trendów, ale założenia pozostają podobne.

Produkty spożywcze o wartościach funkcjonalnych, dopasowane do naszych poglądów i stylu życia, a jednocześnie transparentne w produkcji będą cieszyć się coraz większym zainteresowaniem konsumentów.

10 top trendów Innova 2021 slajd z prezentacji dr. hab. Artura Wiktora

TREND 1. TRANSPARENCY TRIUMPH

Pierwszy top trend według raportu Innova to transparencja. Konsumenci chcą dziś wiedzieć, skąd pochodzi żywność i jak została zrobiona. Traceability, clean label, krótkie łańcuchy dostaw, regionalizm, aspekty etyczne prowadzenia biznesu - to części składowe tego trendu.

Konsumenci chcą coraz więcej wiedzieć na temat pochodzenia produktu. Nie tylko, że jest bezpieczny i nie zawiera jakichś składników, ale też skąd pochodzi. Chcemy znać etyczne aspekty wytwarzania produktu. To na poziomie deklaratywnym są bardzo ważne informacje dla nowoczesnych konsumentów Artur Wiktor, adiunkt w Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji SGGW w Warszawie, współzałożyciel Yoush

TREND 2. PLANT FORWARD

Drugi trend to żywność roślinna. Ten trend widać już od lat: przybywa analogów mięsa, jaj, ryb i nabiału. Produkty te wpisują się często też w inne trendy.

TREND 3. TAILORED TO FIT

Trzeci top trend wskazuje na personalizację, produkty "szyte na miarę". Żywność ma by dopasowana do potrzeb jednostki, jej poglądów oraz stylu życia. Ten trend zdaniem Artura Wiktora, będzie coraz bardziej oparty na nauce. Rozwijać będzie się m.in. nutrigenomika – żywienie ludzi na podstawie ich DNA.

To już zaczyna się dziać. Wiele ludzi chce się odróżniać, pokazywać swój indywidualizm także na poziomie tego, co spożywa oraz w jaki sposób je. Przykładem jest keto dieta. Żywność definiuje to, kim jesteś. To, w jaki sposób żyjemy, ma być spójne z tym, co jemy. Dużo nowych produktów próbuje odpowiedzieć na ten trend. Artur Wiktor, adiunkt w Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji SGGW w Warszawie, współzałożyciel Yoush

TREND 4. NEW OMNICHANNEL EATING

Trend przenikania się miejsc, w których jemy, wskazuje, jak bardzo w czasie pandemii rozwinął się rynek e-commerce. Wcześniej posiłki spożywaliśmy głównie albo w domu, albo w restauracji. Były to dwie różne jakości. Teraz zacierają się różnice.

Obecnie producenci żywności oferują często smaki rodem z restauracji. Jak wskazał Artur Witor przykładem realizacji tego trendu są np. zupki instant o smaku dania z konkretnej restauracji czy produkty opatrzone twarzą znanego kucharza.

TREND 5. IN TUNE WITH IMMUNE

Wzmacnianie odporności to następny top trend, który bardzo zyskał w pandemii. Wiele osób zrozumiało, że bycie zdrowym nie jest związane tylko ze służbą zdrowia. Duży wpływ ma na to właśnie sposób odżywania.

W trakcie pandemii szukano produktów, które wzmacniają odporność. Artur Wiktor podkreśla, że popularne były m.in. szoty z imbirem.

Na półkach wciąż zyskują produkty funkcjonalne, oznaczane jako superfoods czy skierowane do określonej grupy wiekowej ze specjalnie dobranymi dla niej składnikami wzmacniającymi odporność.

TREND 6. NUTRITION HACKING

Szósty top trend wskazuje, że 4/5 globalnych konsumentów widzi sens w progresie przez naukę. Według raportu Innova, konsumenci wierzą, że nauka jest w stanie rozwiązać pewne problemy występujące na rynku spożywczym. W myśl tej idei zyskiwać może np. żywność in vitro.

TREND 7. MOOD: THE NEXT OCCASION

Siódmy top trend kładzie nacisk na nastrój. Konsumenci coraz częściej myślą o rozwiązaniach, które będą kształtowały ich dobry nastrój i wewnętrzną równowagę. Jak wskazuje współzałożyciel Yoush, zyskiwać będą produkty obiecujące poprawę samopoczucie, np. wyciszające. W trend ten wpisują się m.in. produkty z olejkami CBD.

TREND 8. PRODUCT MASHUPS: WHEN TRENDS COLLIDE

Konsumenci oczekują produktów spożywczych, które zaskoczą ich poprzez mix doznań sensorycznych, np. będą zawierały różne tekstury, barwy czy aromaty. W trend ten wpisują się m.in. napoje super mocno gazowane czy słodycze zawierające dodatkowo strzelający cukier. Producenci będą szukać dla siebie nowych kategorii mogących zaciekawić konsumentów.

TREND 9. MODERN NOSTALGIA

Top trend o numerze 9 to współczesna nostalgia, czyli nawiązywanie do smaków dzieciństwa. Na półki sklepowe powracają marki sprzed lat, a producenci często starają się odpowiadać na tęsknotę konsumentów za żywnością "jak kiedyś".

TREND 10. AGE OF THE INFLUENCER

Zestawienie trendów Innova przestawione przez Artura Wiktora, adiunkta w Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji w SGGW w Warszawie, kończy era influencera.

Influencerzy obecnie pomagają już nie tylko sprzedać produkt, ale także go... stworzyć. Przykładem na naszym rynku są produkty we współpracy z Ekipą czy Matą.