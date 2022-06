10 trendów żywieniowych, które odpowiadają potrzebom współczesnego konsumenta

Jesienią w Paryżu odbędą się Międzynarodowe Targi Żywności SIAL. Organizatorzy zachęcając wszystkich zainteresowanych branżą spożywczą do wzięcia udziału w wydarzeniu, przedstawiają 10 trendów żywieniowych, które przygotował Jean-Gabriel Mollard, dyrektor ds. promocji międzynarodowej SIAL Network.

Autor: oprac. JS

Data: 02-06-2022, 14:45

10 trendów żywieniowych, które odpowiadają potrzebom współczesnego konsumenta. / fot. unsplash

Małe przyjemności

Pandemia znacznie zwiększyła ofertę ukierunkowaną na dostarczenie przyjemności (wzrost o 8% innowacyjnej oferty w Polsce w 2021 roku w porównaniu do 2020 r.). W pandemii rozwinęła się koncepcja tzw. comfort food, jedzenia, które można zaoferować sobie lub innym, aby poprawić samopoczucie. Małe, jedzeniowe przyjemności stały się także sposobem na walkę ze stresem i niepokojami w trudnych czasach.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Immuno food: witaminy, kiszonki, prebiotyki…

Rozwój żywności wzmacniającej układ odpornościowy jest ciekawym zagadnieniem rozwijającym się na rynku spożywczym. Po dwóch latach od wybuchu pandemii, produkty mające zapewnić zwiększenie odporności, w tym prebiotyki, witaminy lub żywność funkcjonalna są poszukiwane przez konsumentów 8 razy częściej. Ten światowy trend zaczyna przyjmować się także w Polsce.

Kannabidiol (CBD) dla dobrego samopoczucia

Kannabidiol jest uznawany za składnik mający właściwości relaksujące. Stosowanie tego składnika w żywności zapewnia dobre samopoczucie, dlatego coraz więcej producentów wprowadza CBD do swoich produktów, nie tylko w przemyśle spożywczym, ale również w kosmetykach.

Minimalistyczny skład i czysta etykieta

Rośnie świadomość konsumentów na temat składu produktów. Podczas zakupów konsumenci coraz częściej sprawdzają skład produktów i wybierają te, które są najmniej przetworzone. W odpowiedzi na ten trend producenci żywności ofertują produkty zawierające krótki skład. Przekłada się to na zaufanie konsumenta wobec producentów, a tym samym ogranicza poziom przetworzenia, aby zapewnić jak najbardziej „naturalną” recepturę. Wycofanie niektórych dodatków lub substancji konserwujących staje się normą.

Oferta produktów sprzedawanych luzem

Sektor produktów sprzedawanych luzem dywersyfikuje się. Dedykowane punkty sprzedaży, nowe kategorie produktów, strefa produktów sypkich usytuowana w pobliżu klasycznych produktów w środku regałów, cyfrowe systemy odmierzania i wyświetlania ceny stają się coraz bardziej popularne w Zachodniej Europie. W Polsce, sklepy z produktami sprzedawanymi luzem dopiero się rozwijają.

Zwiększona oferta bio

Rośnie grupa konsumentów produktów „bio”, dla których kluczowe jest pochodzenie oraz powstanie produktu. Tego typu konsumenci zwracają uwagę na dobro zwierząt, na produkcję lokalną oraz godziwe wynagrodzenia producentów. Te czynniki są kluczowe podczas zakupów konkretnych produktów przez tę grupę konsumentów, a że jest ich coraz więcej, to również producenci w coraz większym stopniu starają się odpowiedzieć na ich potrzeby.

Zamienniki nie tylko mięsa, ale i ryb

O ile roślinne zamienniki mięsa są już bardzo popularne i występują w różnej formie jak np. kiełbaski, burgery, mielone „mięso” czy wędliny, to zamienniki ryb oparte na białkach roślinnych czy wodorostach morskich dopiero rozwijają się na rynku. Zapotrzebowanie na zamienniki produktów rybnych jest niskie i dotyczy wyłącznie wegan. Na tym wschodzącym rynku obecne są głównie startupy, w ofercie których można znaleźć takie produkty jak np. warzywny zamiennik wędzonego łososia na bazie marchewki.

Zamienniki produktów mlecznych

Rosnąca w siłę kuchnia roślinna oferuje już nie tylko zamienniki mięsa, ale również alternatywy produktów mlecznych. Te z kolei coraz bardziej przypominają produkty pochodzenia zwierzęcego i są coraz bardziej wyrafinowane jak np. ser z orzechów nerkowca, który swoim smakiem bardzo przypomina ser kozi.

Gwarancje środowiskowe

Coraz więcej producentów stawia w swojej działalności na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Stąd też na opakowaniach produktów pojawiają się coraz częściej informacje o śladzie węglowym produktów, aby uspokoić konsumenta i zagwarantować ograniczony wpływ na środowisko.

Blockchain - łańcuch bloków w branży spożywczej

Konsument bywa nieufny wobec producentów, przez co często kwestionuje obietnice producentów, a nawet oficjalne etykiety. Aby zmienić ten niekorzystny trend organizacje pozarządowe wprowadzają w życie aplikacje takie jak blockchain, które zobowiązują producentów nie tylko do deklarowania danych obietnic, ale wprowadzania ich rzeczywiście w życie. Technologia ta jest póki co mało powszechna w Polsce, ale prawdopodobnie rozwinie się w nadchodzących latach.