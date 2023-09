Handel

100 tys. złotych od Biedronki za ilustracje do morskich przygód

Autor: mat. pras.

Data: 29-09-2023, 14:08

Drugi etap konkursu „Piórko 2023. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci" rozstrzygnięty. Aleksandra Lipka, laureatka organizowanego przez sieć Biedronka konkursu, otrzymała 100 tys. złotych za ilustracje do książki „Sernik z kamieniami". Ogłoszenie wyników to jednocześnie otwarcie kolejnej edycji Tygodnia Głośnego Czytania we wszystkich sklepach sieci Biedronka. Od 29 września klienci, podczas robienia codziennych zakupów, będą mogli na chwilę wejść do świata literackiej fikcji, wsłuchując się we fragment zwycięskiej książki w interpretacji Wiktora Zborowskiego.

fot. mat. pras.