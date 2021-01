12 istotnych faktów ze świata FMCG w 2020 roku

- Dynamika wyprowadziła się z miast. Im mniejsze miasta i miejscowości, tym większa dynamika wartości sprzedaży FMCG. Na poziomie całej Polski wzrost wartości sprzedaży FMCG wyniósł 5,4% w okresie styczeń-październik 2020 vs styczeń-październik 2019. Natomiast w dużych aglomeracjach powyżej 500 tys. mieszkańców +2,8%, miastach od 200 do 500 tys. mieszkańców +3,4%, a w populacjach poniżej 200 tys. mieszkańców +6,3%. Jest to zupełnie inna tendencja w porównaniu do roku wcześniej; wówczas była wszędzie na zbliżonym do całej Polski poziomie, tj. 5,7%. Życie toczy się teraz gdzie indziej.

- Tesco exit. Wycofanie się z polskiego rynku brytyjskiej sieci Tesco to chyba najmniejszy problem UK w tym roku. Dla Polaków to koniec pewnej epoki w handlu, w tym e-handlu. Wiemy, kto przejmie sklepy stacjonarne, ale kto wypełni lukę po e-zakupach Tesco – oto jest pytanie! Zwłaszcza że wg kolejnych fal syndykatowego badania Shopper Shifts to a New Normal jeszcze do lipca był to e-sklep wskazywany przez największą grupę kupujących, którzy zrobili zakupy w ciągu ostatniego miesiąca.

- Jak żyć bez paczkomatu? inPost przekroczył liczbę 10 000 paczkomatów. To ważna informacja także dla świata FMCG, bo jak wynika z badania wE-commerce 2020, Polacy zwiększyli częstotliwość zakupów e-FMCG we wszystkich kanałach: e-marketach, e-drogeriach, jak i na tzw. marketplace jak Allegro, a ten kanał bardzo często obsługiwany jest właśnie poprzez firmy kurierskie, w tym poprzez dostawę do paczkomatów. Taka większa częstotliwość jest związana ze zmianą w misjach zakupowych. Dominującą misją zakupową w online, zawsze w przypadku kategorii FMCG, były duże zakupy na zapas, teraz w badaniu wE-commerce 2020 obserwujemy wzrost w zakresie mniejszych misji zakupowych (zakupy raz na tydzień, a nawet na kilka najbliższych dni).

- Masła i margaryny najbardziej promowaną kategorią spożywczą w tym roku. Prawie 60% tych produktów zostało kupionych na promocji.

- Wszyscy mamy czyste ręce. Od marca do listopada kupiliśmy ponad 17 mln opakowań preparatów antybakteryjnych do rąk, 81 mln kostek mydła i 58 mln opakowań mydła w płynie. To wzrosty odpowiednio o 700%, 12% i 38% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019. Kategoria mydeł zanotowała wzrost wartości o 40%, podczas gdy rok wcześniej mówiliśmy o rynku stabilnym (+1,6%). Przy preparatach antybakteryjnych wzrost o 600% wydaje się... niski, ale pamiętajmy, że ten rodzaj produktu wiosną kupowaliśmy we wszelkich możliwych miejscach, w tym kanałach niepokrywanych przez Nielsen a dostawy i sprzedaż nie nadążały za popytem. Z tego powodu konsumenci wspierali się środkami domowej receptury, np. opartymi na spirytusie – całkowita wielkość tego rynku niewątpliwie przewyższa zarejestrowane wartości.