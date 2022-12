Stokrotka powiększyła się o 13 nowych sklepów w województwie mazowieckim dzięki przejęciu lokalnej sieci.

Stokrotka przejęła lokalną sieć sklepów

Stokrotka sfinalizowała transakcję przejęcia lokalnej sieci sklepów, działającej w województwie mazowieckim. W związku z tym lista jej placówek powiększyła się o 13 nowych lokalizacji. W przejętych sklepach rozpoczyna się teraz proces ich dopasowania do działalności pod szyldem Stokrotki.

Po spełnieniu warunków określonych w zawartej umowie, w tym uzyskaniu zgody UOKiK Stokrotka powiększyła się o 13 nowych sklepów w województwie mazowieckim.

Stokrotka przystępuje do procesu rebrandingu

– Cieszy nas szybki proces dołączania kolejnych sklepów do naszej sieci. Nowe lokalizacje pozwolą nam wzmocnić naszą markę w województwie mazowieckim i dotrzeć do nowych klientów. Teraz przystępujemy do procesu rebrandingu, czyli przystosowania placówek do standardów obowiązujących w naszej firmie. Kolejnym krokiem będzie otwarcie sklepów pod nowym szyldem. Szczególny nacisk położony będzie na artykuły świeże, regionalne oraz produkty marek własnych – mówi Arūnas Zimnickas, Dyrektor Zarządzający, Prezes Zarządu Stokrotki.

Nowe lokalizacje sklepów Stokrotka

Lokalizacje nowych placówek Stokrotki to:

Stokrotka Belsk Duży,

Stokrotka Błędów,

Stokrotka Głowaczów,

Stokrotka Grabów nad Pilicą,

Stokrotka Jasieniec,

Stokrotka Łaskarzew,

Stokrotka Maciejowice,

Stokrotka Magnuszew,

Stokrotka Mogielnica,

Stokrotka Osieck,

Stokrotka Sobienie-Jeziory,

Stokrotka Sobolew,

Stokrotka Wilga.

W ubiegłym roku sieć sfinalizowała transakcję przejęcia innej lokalnej sieci w województwie mazowieckim. Placówki Stokrotki zlokalizowane są w Otwocku, Karczewie, Ząbkach, Józefowie i Kołbieli.

