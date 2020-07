133 Biedronki z ladą mięsną. Takie sklepy określane są przez Polaków jako luksusowe

Przypomnijmy, że w połowie października 2019 r. lady mięsne były obecne w około 40 sklepach Biedronki. Wtedy spółka informowała nas, że z lady mięsnej sprzedawane są marki znanych producentów, jednak sieć nie wyklucza, że te produkty mogą być w przyszłości wytwarzane na zlecenie Biedronki.

Sklep w Galerii Młociny, który otwarto w maju 2019 r. był 27. sklep sieci z tradycyjna ladą mięsną. Do końca roku miało być ich 70.

Zdaniem Agnieszki Górnickiej, prezes zarządu Inquiry, placówki z ladą mięsną są postrzegane przez klientów lepiej niż te, które takiego elementu nie posiadają. W badaniach firmy takie Biedronki określane są mianem "de luxe".

Ekspertka podkreśla, że polscy konsumenci wciąż nie mogą przekonać się do pakowanego mięsa, które postrzegane jest znacznie gorzej niż to z lady.- Polacy nie rozumieją na czym polega np. pakowanie w atmosferze modyfikowanej (MAP) czy inne metody przedłużające trwałość produktów bez dodawania konserwantów. Wyobrażają sobie, że mięso, które znajduje się ladzie jest świeżo przywiezione, choć zostało wyjęte z opakowania zbiorczego w tym samym czasie co produkty, które leżą na półce. Jednocześnie polski konsument przywiązuje dużą wagę do jakości mięs i wędlin i chce wybrać najładniejszy kawałek dla siebie. Mimo trendów wegetariańskich, mięso jest podstawą diety Polaków, w szczególności dań obiadowych - wskazuje.