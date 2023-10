15 października odbywają się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Czy sklepy będą wtedy czynne? Gdzie zrobimy zakupy 15 października?

15 października to dzień wyborów parlamentarnych. Czy sklepy będą wtedy czynne? Fot. shutterstock

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 15 października

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził na niedzielę, 15 października 2023 roku wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W głosowaniu wybranych zostanie 460 posłów oraz 100 senatorów do dwuizbowego parlamentu - Sejmu i Senatu.

Organizacją wyborów zajmuje się Państwowa Komisja Wyborcza oraz jej organ wykonawczy, czyli Krajowe Biuro Wyborcze. Głosowanie będzie odbywało się osobiście, w siedzibie obwodowej komisji wyborczej między godziną 7.00 a 21.00.

Czy w dzień wyborów parlamentarnych sklepy będą czynne?

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października 2023 roku. Niedziela 15 października 2023 roku to niedziela niehandlowa. Większość sklepów tego dnia pozostaje zamknięta. Otwarte mogą wybrane placówki należące do sklepów sieci ABC, ODIDO, Żabka, Carrefour Express oraz innych sieci franczyzowych. Sklepy te jednak mogą mieć zmienione godziny otwarcia w stosunku do zwykłych handlowych dni, dlatego warto sprawdzić w internecie, jak są czynne w niedziele.

Wyjątki od zakazu handlu w niedziele

Od zakazu handlu w niedziele obowiązują wyjątki, a ustawodawca stworzył listę placówek, jakie mogą być otwarte w każdą niedzielę. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.

Które sklepy mogą być otwarte w niedziele?

Sklepy i placówki otwarte w niedziele niehandlowe to m.in.:

- sklepy (tylko w sytuacji gdy sprzedawcą będzie właściciel albo w formie nieodpłatnej - pracy członkowie jego najbliższej rodziny)

- stacje paliw

- sklepy i placówki na dworcach

- kwiaciarnie

- apteki

- piekarnie i cukiernie

- restauracje, kawiarnie, puby

Kalendarz niedziel handlowych w 2023 roku

Kalendarz niedziel handlowych w 2023 roku. Grafika: PTWP



Niedziele handlowe 2023 w październiku

brak

Niedziele handlowe 2023 w listopadzie

brak

Niedziele handlowe 2023 w grudniu

niedziela handlowa 17 grudnia 2023

