160 zł co miesiąc dla seniorów "Na codzienne zakupy"

11 tys. seniorów otrzyma np. kartę na zakupy, która co miesiąc, do stycznia 2023 r., zasilana będzie kwotą 160 zł w ramach V edycji programu "Na codzienne zakupy" – poinformowała PAP Caritas Polska.

Data: 07-04-2022, 08:29

11 tys. seniorów otrzyma co miesiąc kartę z kwotą 160 zł "Na codzienne zakupy" / fot. PTWP

Caritas poinformował, że w ramach programu "Na Codzienne Zakupy" organizowanego przez Caritas Polska i Caritas diecezjalne oraz Fundację Biedronki, w tym roku pomoc otrzyma 11 tys. seniorów.

Caritas wspiera seniorów w ramach programu "Na Codzienne Zakupy"

"Miesięczna kwota do wydatkowania na zakupy to 160 zł. Karty są automatycznie doładowywane przez kolejnych 10 miesięcy od kwietnia br. do stycznia 2023. W związku z tym, łączna kwota dla każdego z 11 tys. podopiecznych Caritas to 1600 zł. Całość pomocy w tej edycji programu wyniesie na ponad 17 mln złotych" - powiedział Dubicki.

Uczestnicy programu zostali zakwalifikowani przez diecezjalne Caritas.

Poza tym, każdy uczestnik programu dostaje kontakt do przypisanego wolontariusza, który jeśli jest taka potrzeba - pomaga seniorowi w zakupach, transporcie do i ze sklepu lub w codziennych czynnościach, takich jak przygotowanie posiłków czy drobne naprawy w domu.

Dubicki zaznaczył, że cały czas prowadzony jest także program "Senior Caritas Est". "Jego celem jest poprawienie jakości życia seniorów i pomagającym im wolontariuszom poprzez aktywizację i wsparcie indywidualne, minimalizowanie procesów osamotnienia oraz wykluczenia" - wyjaśnił.

W ramach programu odbywają się regularne cotygodniowe spotkania we wtorki o godz. 18.00, które są okazją do wymiany doświadczeń i rozrywki.

"W czasie pandemii spotkania odbywały się w formie on-line i uczestniczyło w nich kilkudziesięciu seniorów. Po świętach Wielkiejnocy będziemy uruchamiać regularne spotkania na wspólne wyjazdy, pielgrzymki czy spotkania świąteczne" - zapowiedział Maciej Dubicki z Caritas Polska.