Od wielu miesięcy żywność cały czas drożeje, również produkty, które są chętnie kupowane przed świętami, m.in cukier, z którego dostępnością były w tym roku przejściowe problemy. Ile obecnie kosztuje cukier?

Drożyzna 2022: rekordowe podwyżki cen cukru, fot. shutterstock

Drogie święta 2022

Święta w tym roku będą wyjątkowo drogie. Według danych najnowszego raportu "Indeks cen w sklepach detalicznych" , w listopadzie codzienne zakupy były droższe średnio o 25,8% niż rok temu. Media alarmują o cenach karpia, ale podrożało niemal wszystko, włączając w to produkty podstawowe, bez których ciężko wyobrazić sobie wigilię i Boże Narodzenie. Cukier, masło, mleko, olej czy jajka, czyli produkty cieszące się dużą popularnością przed świętami, notują rekordowe wzrosty.

Brak cukru w sklepach

Przypomnijmy, że w 2022 roku na polskim rynku wystąpiły przejściowe problemy z dostępnością cukru. To też było przyczyną wzrostu cen. Kłopoty z brakiem cukru w sklepach zaczęły się w pierwszej połowie lipca od braku niektórych towarów w Biedronce. Szybko okazało się, że cukrowa panika przeniosła się także do innych dyskontów a dalej – do ogółu sklepów. Wszystko to mimo zapewnień, że w Polsce cukru nie brakuje. Część sklepów wprowadziła nawet limity na sprzedaż tego produktu. W połowie września 2022 roku sytuacja zaczęła się stabilizować. Sieci handlowe zrezygnowały z limitów, spadła też cena cukru, ale już nie do poziomu sprzed czerwca.

Rekordowo drogi cukier

- Cukier to jedna z kategorii spożywczych, która notuje największe wzrosty wartości sprzedaży, a to za sprawą zdecydowanie coraz wyższych cen - mówi dr Magdalena Wilgatek, Business Development Manager CMR.

Cukier to jedna z kategorii spożywczych, która notuje największe wzrosty wartości sprzedaży, a to za sprawą zdecydowanie coraz wyższych cen. Źródło i opracowanie: CMR

O ile zdrożał cukier?

- W okresie styczeń -październik 2022 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, cukier zanotował wzrost wartości sprzedaży aż o 57% w kanale sklepów małoformatowych do 300m2 - tłumaczy dr Magdalena Wilgatek,

- Wzrost ten spowodowany jest wzrostem średniej ceny za kg – o 63%. Jednocześnie sklepy małoformatowe w tym okresie zanotowały spadek liczby transakcji o blisko 7% i spadek wolumenu o blisko 4% - dodaje.

Magdalena Wilgatek zauważa, że cukier należy do najczęściej wkładanych produktów do koszyka podczas zakupów w sklepach małoformatowych i tym samym znajduje się w top 20 produktów pod względem liczby transakcji, jeśli z analizy wyłączymy alkohole, produkty tytoniowe i napoje.

Cukier należy do najczęściej wkładanych produktów do koszyka podczas zakupów w sklepach małoformatowych. Źródło i opracowanie: CMR

Ceny cukru na święta - grudzień 2022. Ile kosztuje cukier?

Cukier biały kryształ 1 kg kosztuje średnio w grudniu 6,64 zł, minimalnie - 4,99 zł, a maksymalnie 7,99 zł. W grudniu 2021 za kilogramowe opakowania tego produktu trzeba było dać najmniej 2,99 zł, średnia cena kształtowała się na poziomie 3,33 zł, a maksymalna wynosiła 3,99 zł.

