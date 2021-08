23 nowe sklepy Netto 3.0 w sierpniu

Netto otworzyła w sierpniu łącznie 23 sklepy Netto 3.0 w różnych częściach Polski. Tym samym sieć kontynuuje realizację planu konwersji sklepów przejętych po Tesco

i przybliża się do celu, jakim jest otwarcie ponad 150 sklepów do końca roku.

Autor: PP

Data: 26-08-2021, 13:11

Otwarcia sklepów Netto 3.0

Netto rozwija także infrastrukturę konwertowanych sklepów: dwie z nowo otwartych placówek (w Tychach i Aleksandrowie Łódzkim) posiadają strefę kas samoobsługowych.

Kasy samoobsługowe w sklepach Netto

W ostatnim tygodniu Netto otworzyło sklepy w miejscowościach w woj. małopolskim, wielkopolskim, dolnośląskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i łódzkim, umacniając swoją pozycję w tych częściach kraju. Mowa o nowych placówkach w Skawinie, Jaworze, Komornikach, Kętrzynie, Tychach, Brzegu Dolnym i Aleksandrowie Łódzkim. Tym samym zasięg sieci rośnie i staje się coraz bardziej równomierny.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Łącznie w ośmiu spośród sklepów otwartych w sierpniu – w tym w dwóch otwartych w ostatnim tygodniu: w Tychach i Aleksandrowie Łódzkim – można szybko i wygodnie zapłacić za swoje zakupy w kasach samoobsługowych. W ciągu najbliższego półrocza Netto zamierza wprowadzić takie usprawnienie łącznie w 50 swoich placówkach.

Nowo otwierane sklepy funkcjonują w unikatowym formacie Netto 3.0, który nawiązuje do stylu skandynawskiego. Jego wyznacznikami są minimalistyczny charakter wyposażenia

i wyważona kolorystyka wystroju sklepów. Szerokie alejki, lampy zapewniające neutralne oświetlenie czy drewniane elementy wystroju zapewnią kupującym komfort i przyjazną atmosferę robienia zakupów.

Cechą charakterystyczną każdego Netto jest bogaty asortyment, obejmujący 3000 produktów w stałej ofercie (w tym 1000 produktów marek własnych) w atrakcyjnych cenach. Klienci mają do dyspozycji szeroki wybór (ponad 150 gatunków) świeżych owoców i warzyw, produkty bezglutenowe, bezlaktozowe, bezcukrowe, produkty z certyfikatem BIO, a także produkty ze strefy TO GO obejmującej szeroką gamę dań gotowych.

Do końca roku sieć planuje otworzyć łącznie ponad 150 sklepów w całej Polsce. Koniec całego procesu konwersji planowany jest na połowę przyszłego roku.