Kino w Gemini Park Tychy, nowy operator spożywczy w Gemini Park Tarnów i nowy fitness club w Gemini Park Bielsko-Biała. Gemini Holding nie zwalnia tempa i rozwija tenant-mix w swoich obiektach. 2022 rok był pod tym względem rekordowy, przynosząc aż 26 nowych umów. W sumie najemcy w trzech centrach Gemini Park zajęli łącznie ponad 16,8 tys. m kw.

Gemini Park Tarnów/ fot. mat. prasowe

– Mamy za sobą intensywny rok. Duże zainteresowanie rynku najmem w centrach Gemini Park, idące w parze ze skuteczną strategią leasingową, zaowocowało nie tylko wzmocnieniem kluczowych dla pozycji galerii segmentów oferty, ale także stworzeniem nowych, wyróżniających się w regionach destynacji zakupowych, które silnie oddziaływują na footfall – mówi Joanna Zemczak, Head of Lease w Gemini Holding.

W efekcie prowadzonych w tym roku prac komercjalizacyjnych w Tychach i rekomercjalizacyjnych we wszystkich trzech centra Gemini Park, obiekty zyskały jeszcze bardziej konkurencyjną i kompletną ofertę, wypełnioną doskonale znanymi i pożądanymi przez lokalne rynki markami. W 2022 roku możemy śmiało mówić o dużym sukcesie leasingowym, patrząc zarówno na skalę umów, jak również na ich jakość – dodaje Joanna Zemczak

Tarnów stawia na unikalność

W samym tylko Gemini Park Tarnów 9-ciu nowych najemców zajęło ponad 9 tys. m kw., w efekcie czego obiekt jest dziś w 100% skomercjalizowany. Centrum zyskało nowego operatora spożywczego – Carrefour, który wynajął ponad 6 tys. m kw., a także drugą, topową markę off-price – TK Maxx, która zadebiutowała ze sklepem o powierzchni 2,2 tys. m kw.

Wzmocniła się także oferta modowa. W segmencie tym zadebiutowały takie marki jak: Unisono, Esotiq, Pit Bull West Coast czy Maravilla Boutique. Gastronomiczny mix zyskał z kolei koncept Sevi Kebab/Express Oriental, a segment elektroniki iSpot Apple Authorized Reseller.

– W Tarnowie mamy dziś do czynienia nie tylko ze wzbogacaniem oferty, ale także ze znacznym rozwojem jej unikalności. 100% brandów, które w 2022 weszło do oferty centrum, można znaleźć na lokalnym rynku wyłącznie w Gemini Park. Podobną sytuację obserwowaliśmy rok temu. To najlepiej pokazuje, jak bardzo rynek ceni sobie tę lokalizację i jak duży potencjał leasingowy w niej dostrzega – mówi Joanna Zemczak.

Tyski Gemini Park z najnowocześniejszym kinem

Ale ważne lokalne debiuty zanotowano nie tylko w Gemini Park Tarnów. Także Gemini Park Tychy kończy rok z 10 nowymi najemcami, którzy w sumie wynajęli ponad 3,3 tys. m kw. Dwóch z tej puli ulokowało się w liczącej ok. 7 tys. m kw. nowej części obiektu, którą otwarto wiosną tego roku.

Wśród nich jest najnowocześniejsze na Śląsku, 7-salowe kino Multikino, które zajmuje powierzchnię 2,3 tys. m kw. oraz lokal gastronomiczny Kebaya Kebab, który wzmocnił ofertę powiększonego food courtu. Nowości pojawiły się także w części galerii, która została otwarta w 2018 roku. Tu tenant-mix wzbogaciły takie brandy jak m.in.: Tefal, Pit Bull West Coast, Outhorn, Prezent Marzeń, Cukiernia Niedźbała czy PGNiG, którego otwarcie nastąpi początkiem przyszłego roku.

– Jednym z kluczowych działań leasingowych w 2022 roku w Gemini Park Tychy było stworzenie silnej i atrakcyjnej dla lokalnego rynku oferty rozrywkowej, dzięki której obiekt mógł przekształcić się w z centrum stricte handlowego w handlowo-rozrywkowe. Okazją do tego była rozbudowa oraz wiążące się z nią otwarcie kina – mówi.

– Debiut Multikina znacząco podniósł konkurencyjność obiektu w regionie, miał także kolosalny wpływ na rozwój catchementu i footfallu. Efekt profootfallowy osiągnęliśmy także pozostałymi otwarciami, dzięki którym oferta Gemini Park Tychy jest jeszcze bardziej kompleksowa – dodaje Joanna Zemczak.

Nowy fitness club w Gemini Park Bielsko-Biała

Swoją ofertę dopełniło także Gemini Park Bielsko-Biała. Centrum handlowe zyskało aż 7 nowych najemców. Wśród nich pojawiły się przede wszystkim marki modowe, a także nowy fitness club. W segmencie fashion centrum zyskało aż 4-krotnie większy od wcześniejszego salon marki Sinsay, a także takie brandy jak: Outhorn, Pit Bull West Coast czy POUPÉE MARILYN.

Na swój lokalny debiut Gemini Park Bielsko-Biała wybrała natomiast dostępną dla swoich klientów 24/7 sieć klubów fitness Just GYM, która wynajęła w obiekcie aż 2,2 tys. m kw. Ponadto, tenant-mix zyskał Prezent Marzeń, a także sklep dla zwierząt Maxi Zoo. Łącznie wszyscy nowi najemcy zajęli w galerii powierzchnię blisko 4,4 tys. m kw.

– 2022 rok w Gemini Park Bielsko-Biała kończymy z bardzo dobrymi efektami prowadzonej tam rekomercjalizacji. Nie tylko wzmocniliśmy ważny dla tej galerii segment, ale także pozyskaliśmy do tenant-mixu nowoczesny fitness club. Ten ostatni najemca był dla nas kluczowy. Centrum od lat kojarzy się ze sportem i rekreacją, dlatego istotne dla nas było zapewnienie lokalnemu rynkowi świeżej i bogatej oferty – dodaje.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl