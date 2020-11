28 listopada obchodzimy Dzień bez Zakupów

Dzień bez Zakupów przypomina również o drastycznych różnicach w jakości życia w poszczególnych częściach świata. Około 20% ludzkości konsumuje ponad 80% produkowanych na świecie dóbr. Sama produkcja tych dóbr wiąże się nierozłącznie z wyzyskiem milionów pracowników – głównie w krajach azjatyckich.

Obchody tego dnia mają więc dość wyraźny wydźwięk antyglobalistyczny. Zamiast kolejnych wypraw do hipermarketów ludzi zachęcani są do uczestniczenia w wydarzenia kulturalnych lub do aktywnego wyrażenie sprzeciwu wobec konsumpcjonizmu w formie różnych happeningów. Zrealizowane dotychczas pomysły to na przykład: przecinanie kart kredytowych w centrach handlowych, „spacer zombie” wokół hipermarketów czy też ustawianie się w długie kolejki do kasy z pustymi koszykami.

W Polsce pierwszy Dzień bez Zakupów obchodzony był w 2003 roku i cieszy się coraz większą popularnością, zwłaszcza wśród młodych osób. Ważne jednak, by święto bez kupowania nie było jednorazowym wydarzeniem, ale przyczynkiem do zmiany postaw życiowych i szerszego spojrzenia na współczesny system wartości.

Dzień bez Zakupów zbiega się w tym roku w Polsce z dniem, w którym zostały otwarte sklepy o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. w galeriach i centrach handlowych. Placówki te były od 7 listopada zamknięte w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem i wprowadzaniem nowych ograniczeń podczas epidemii.

