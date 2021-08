3,6 mld zł - wartość eksportu polskich produktów marek własnych Lidl

Warto szukać produktów ze znakiem „Produkt polski” w sklepach Lidl Polska i wspierać polskich przedsiębiorców - informuje Lidl Polska świętując Dzień Polskiej Żywności.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 25-08-2021, 11:24

Lidl wspiera rodzimych producentów żywności, fot. materiały prasowe

Koniec sierpnia to wyjątkowy okres dla rolników. Właśnie teraz świętują coroczne zbiory warzyw i owoców. Z tego powodu 25 sierpnia obchodzony jest Dzień Polskiej Żywności, która jest niezmiennie doceniana przez konsumentów. Dla Lidl Polska promowanie polskiej żywności nie ogranicza się tylko do jednego dnia w roku. Sieć promuje lokalne dobra przez cały rok, wspierając rodzimych producentów żywności.

To właśnie pod koniec sierpnia sklepowe półki zapełniają się letnimi plonami zebranymi na polskich polach. Dlatego obchodzony 25 sierpnia Dzień Polskiej Żywności to doskonała okazja do tego, aby przypomnieć, jak cenne są rodzime owoce i warzywa, a także delektować się ich wyjątkowym smakiem.

Polskie warzywa i owoce w Lidlu przez cały rok

W Lidl Polska sezon na polskie owoce i warzywa trwa przez cały rok. W ofercie sieci znajduje się ponad 300 produktów spożywczych z oznaczeniem „Produkt polski”. Klienci znajdą na sklepowych półkach sieci warzywa i owoce polskiego pochodzenia, takie jak jabłka (jonagold, ligol, gala), pieczarki, pomidory, warzywa doniczkowe (sałata lodowa, pietruszka, bazylia, kolendra), ogórki zielone.

Oferta nabiałowa również zawiera wiele produktów opatrzonych logo „Produkt polski”, w tym między innymi: masło ekstra, mleko świeże i UHT (o różnej zawartości tłuszczu), ser gouda, śmietana 18%, serek wiejski, jogurt typu greckiego 10%, twaróg półtłusty. Jajka od polskich dostawców w różnych rozmiarach również posiadają oznaczenie „Produkt polski”. W ramach kategorii mięsa świeżego to z kolei między innymi: wysokiej jakości filety z piersi kurczaka, kurczaka Gospodarskiego oraz kurczaka Biesiadnego, kaczkę pekin, steki z antrykotu i z rostbefu.

- Lidl Polska stanowi platformę wzrostu dla rodzimych przedsiębiorstw. Bardzo cenimy współpracę z naszymi dostawcami. Aby wspierać rodzimy biznes zachęcamy wszystkich klientów do wybierania produktów opatrzonych znakiem „Produkt polski” – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Lidl eksportuje produkty od polskich dostawców

– Warto podkreślić, że w 2020 roku wartość produktów marek własnych Lidla wyeksportowanych za pośrednictwem sieci Lidl Polska przez 268 polskich dostawców, do 26 europejskich krajów wyniosła blisko 3,6 mld PLN. Te liczby mówią same za siebie – dodaje Aleksandra Robaszkiewicz.

Zaangażowanie Lidl Polska w promowanie polskich produktów za granicą, zaowocowało regularnym odbywaniem się Tygodnia Polskiego np. w Lidlu w Wielkiej Brytanii. Zainteresowanie produktami polskimi jest duże. Lidl Polska jest szczególnie dumny z konkurencyjności polskich produktów, wyróżniających się wysoką jakością oraz rozwojem ich eksportu na rynki zagraniczne.

Lidl Polska wspiera lokalnych producentów żywności. Firma pomogła rolnikowi, którego plony okazały się niedoskonałe, wykupując od niego „krzywe buraki”, których nikt nie chciał. Akcja została powtórzona – w jej kolejnej odsłonie sieć wspólnie z swoim dostawcą wprowadziła do sprzedaży ketchup z krzywych buraków. Lidl Polska nie pozostał również obojętny wobec niewymiarowych jabłek oraz jabłek prosto z sadów – sprzedawanych bezpośrednio po zbiorach ze skrzyni, które również pojawiły się w ofercie sklepów Lidl Polska.