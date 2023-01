Shopee zaskoczyło wiadomością, że 13 stycznia kończy działalność na polskim rynku. O zakończeniu działalności na dzień przed wycofaniem się dowiedzieli się nawet pracownicy. Firma wystosowała już ostateczne stanowisko. Dlaczego Shopee opuszcza Polskę? Spółka podaje dwa powody

Oficjalnie firma chce skupić się na bardziej rentownych rynkach – w Azji i Ameryce Łacińskiej. A jak sytuacja ta wygląda w oczach ekspertów?

Szymon Fiecek, prezes Comperia.pl SA ocenia, że zakończenie działalności Shopee w Polsce pokazuje przede wszystkim jedno – pozycja Allegro jest niezagrożona.

- Wydaje się, że wchodzący do Polski i szerzej - do Europy, w 2021 r. marketplace nie poświęcił wystarczająco dużo uwagi rozpoznaniu lokalnego rynku, z którego po ponad roku się wycofuje. To kolejny przykład, po eBay’u, że polski rynek jest zdominowany przez Allegro i trudno na nim o rewolucję, zmieniającą układ sił. Zarówno sprzedawcy, jak i konsumenci są przywiązani do Allegro - wskazuje.