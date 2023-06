Strategia Żabki uwzględnia trzy megatrendy konsumenckie. To wygoda wypływająca z braku czasu, cyfryzacja i odpowiedzialne wybory związane ze zdrowiem czy środowiskiem. Tak wynika z opublikowanej przez sieć pierwszej edycji Raportu Zintegrowanego (za 2022 rok).

Popyt na usługi i produkty segmentu convenience wynika w dużej mierze z długich godzin pracy Polaków.

Segment q-commerce, czyli zakupów internetowych z błyskawiczną dostawą, rozwija się bardzo szybko.

Konsumenci w Polsce są również coraz bardziej zaniepokojeni wpływem zmian klimatycznych na przyszłe pokolenia, w związku z czym oczekują od firm podjęcia skutecznych działań w celu rozwiązania tego problemu.

Coraz więcej osób robi mniejsze, a częstsze zakupy, w których przeważają artykuły przeznaczone do spożycia w dniu kupna.

Wygoda - ważny trend konsumencki

Jak podano w raporcie, pomimo znacznie rosnących w ostatnim czasie kosztów życia i wpływu innych niekorzystnych zjawisk należy zauważyć, że w ciągu ostatnich pięciu lat nastąpił znaczny wzrost dochodu rozporządzalnego konsumentów w Polsce. Odbywa się to jednak kosztem ich wolnego czasu.

- Niedawno przeprowadzone badania wskazują, że Polacy są 3. najbardziej zapracowanym społeczeństwem w Unii Europejskiej i 12. na świecie. Popyt na usługi i produkty segmentu convenience wynika w dużej mierze z długich godzin pracy, a także innych czynników ekonomicznych, kulturowych i społecznych - napisano.

Widoczny jest również postępujący wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych, co przekłada się na częstsze wizyty w sklepie, ponieważ koszyk zakupów osoby żyjącej w pojedynkę jest zazwyczaj mniejszy i zawiera więcej produktów przeznaczonych do spożycia w dniu zakupu.

Coraz więcej Polaków korzysta z technologii i rozwiązań cyfrowych

Żabka podała w raporcie, że mobilny dostęp do Internetu ma ok. 30 mln osób w Polsce, które coraz częściej sięgają po nowe technologie, aby ułatwić sobie życie. Chętnie korzystają szczególnie z subskrypcji cyfrowych, płatności mobilnych i możliwości robienia zakupów online.

- Trendy te odzwierciedla rozwój rynku zakupów spożywczych online (e-grocery), które stanowią jeden z najdynamiczniej rosnących segmentów rynku handlu elektronicznego (e-commerce). Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła już wcześniej

zachodzące zmiany. Segment q-commerce, czyli zakupów internetowych z błyskawiczną dostawą, rozwija się jeszcze szybciej - czytamy.

Środowisko, rodzina i zdrowie to kwestie, którym konsumenci poświęcają coraz więcej uwagi

Coraz więcej osób w Polsce określa siebie jako świadomych w kwestiach zdrowia oraz dążących do podejmowania odpowiedzialnych wyborów, a ich odsetek jest wyższy niż wśród innych społeczeństw w Europie. Rośnie w związku z tym zapotrzebowanie na zdrowe rozwiązania żywieniowe - podano w raporcie.

Zmiana zachowań polskich konsumentów jest widoczna poprzez ich zwiększone

zainteresowanie jakością usług i produktów. Konsumenci w Polsce są również coraz bardziej zaniepokojeni wpływem zmian klimatycznych na przyszłe pokolenia, w związku z czym oczekują od firm podjęcia skutecznych działań w celu rozwiązania tego problemu. Wpływa to zasadniczo na podejmowane przez klientów decyzje. Coraz częściej poszukują oni produktów i usług, które współgrają z koncepcją zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności.

Konsumenci robią zakupy na ten sam dzień

Co z tego wynika? Zmiany nawyków konsumenckich powodują, że coraz więcej osób robi mniejsze, a częstsze zakupy, w których przeważają artykuły przeznaczone do spożycia w dniu kupna. Udział tego rodzaju produktów w wydatkach na zakupy spożywcze ogółem wzrósł o 12 p.p., tj. z 32% w 2016 r. do 44% w 2021 r. Udział produktów spożywczych przeznaczonych do natychmiastowej konsumpcji wzrósł o 11 p.p., tj. z 4% w 2016 r. do 15% w 2021 r.

- Działalność Żabki koncentruje się na segmencie artykułów spożywanych w dniu kupna – produkty takie odpowiadają aż za 87% wszystkich zakupów dokonywanych w sklepach sieci. Ponadto najistotniejszą pozycję w tym segmencie stanowi asortyment przeznaczony do natychmiastowego spożycia (od razu po nabyciu), którego udział w obrotach Żabki wynosi 49%. Żabka jest jedyną ogólnopolską siecią sklepów detalicznych, która świadomie koncentruje się na rozwoju oferty produktów przeznaczonych do spożycia w dniu kupna - napisano w raporcie.

W miarę rozwoju polskiego rynku detalicznych zakupów spożywczych należy oczekiwać dalszego wzrostu znaczenia artykułów przeznaczonych do spożycia w dniu kupna. Ostatnie dane wskazują, że chociaż konsumenci w coraz większym stopniu zwracają uwagę na ceny z powodu rosnącej inflacji, to jednak przy wyborze produktów czy usług nadal wysoko cenią sobie własny czas i wygodę.

Żabka wykorzystuje AI

Odpowiedzią na trend cyfrowy jest wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) przez Żabkę do wsparcia rozwoju i zarządzania organizacją np. to optymalnego wyboru lokalizacji kolejnych sklepów. W efekcie Żabka podwoiła tempo dodawania nowych placówek i zmniejszyła liczbę nietrafionych decyzji o lokalizacji o 70 proc. - informuje raport.

W 2022 r. Żabka odnotowała 16 mld zł skonsolidowanych przychodów, o 28 proc. więcej rok do roku. Zysk EBITDA sięgnął 2,3 mld zł wobec 1,89 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 23 proc. rdr. Tak wynika z opublikowanej przez sieć pierwszej edycji Raportu Zintegrowanego (za 2022 rok).

Według raportu liczba sklepów w 2022 r. przekroczyła 9 tys. Natomiast liczba franczyzobiorców wynosi ponad 7,8 tys.

Jak wynika z publikacji, w 2023 r. Żabka świętuje 25-lecie istnienia, chce też otworzyć sklep nr 10 000, co ma się wydarzyć wg założeń w październiku. Obecnie ok. 16 mln osób w Polsce mieszka w promieniu zaledwie 500 m od najbliższej Żabki, a ponad 6,1 mln użytkowników ma już sklepową aplikację.

