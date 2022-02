400 produktów z oznaczeniem dotyczącym segregacji odpadów w Lidlu

Lidl i Fundacja WWF wspólnie edukują na temat recyklingu oraz ponownego wykorzystania opakowań. Segregowanie odpadów – szczególnie gdy nie wiemy, do którego pojemnika wrzucić opakowanie po produkcie – może sprawić pewne trudności. W tym celu Lidl Polska zamieszcza na opakowaniach specjalne oznaczenia.

Autor: AK

Data: 16-02-2022, 10:20

Lidl umieszcza na opakowaniach informacje dotyczące segregacji/ fot. mat. prasowe

Obecnie ponad 400 produktów posiada nowe piktogramy dotyczące recyklingu.

Recykling odpadów zaczyna się w naszych domach. Poprawnie przeprowadzona segregacja pozwala na uzyskanie najbardziej pełnowartościowego surowca i jego ponowne wykorzystanie. Jednak by efektywnie rozdzielać odpady, powinniśmy najpierw wrzucić je do odpowiedniego pojemnika do segregacji. Źle wrzucony produkt po prostu nie zostanie poddany recyklingowi.

Aby ułatwić klientom segregowanie odpadów, Lidl Polska zamieszcza specjalne oznaczenia na opakowaniach produktów marek własnych. Wystarczy spojrzeć na ikonę, a segregowanie stanie się proste – znajdziemy krótką instrukcję podpowiadającą, do którego pojemnika mamy wrzucić opakowanie.

Obecnie w sklepach Lidl znajduje się ponad 400 produktów z nowymi piktogramami, a ich liczba ma dalej sukcesywnie się zwiększać. Instrukcje zamieszczone są m.in. na artykułach marki Pilos, Pikok, Rzeźnik, Vemondo, Cien, Floralys, Saguaro oraz Grill&Fun. Dzięki nowym etykietom dowiemy się, jak należy rozdzielić opakowanie, aby segregacja odbyła się naprawdę skutecznie. Znajdziemy również informację, do jakiego kontenera powinniśmy wrzucić pojedyncze części opakowania takie jak np. etykieta (papier) czy zakrętka (plastik).