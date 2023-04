Sklep, który dołączy do systemu kaucyjnego i rozpocznie przyjmowanie zwrotów opakowań, może zwiększyć swoje obroty o 400 tys. zł rocznie - poinformowała Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

System kaucyjny - prawa i obowiązki sklepów; fot. unsplash.com

Z danych FPP wynika, że łącznie sklepy posiadające punkt przyjmowania zwrotów opakowań mogą liczyć na zwiększenie obrotów o ok. 30 mld zł rocznie.

Zyskają sklepy, które rozpoczną zbiórkę opakowań

"Niewątpliwie zyskają sklepy, które rozpoczną zbiórkę opakowań. Klienci dokonujący zwrotów w części przypadków potraktują wizytę w sklepie jako okazję do zrobienia większych zakupów" - powiedział cytowany w komunikacie ekspert ds. społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich Piotr Wołejko.

Jak dodał, dodatkowo w celu zrekompensowania kosztów tych dodatkowych zadań sklepów, systemy kaucyjne przewidują specjalną opłatę za obsługę, należną dla placówki handlowej z tytułu każdej przyjętej sztuki opakowania objętego systemem kaucyjnym.

Wartość opłaty za obsługę w poszczególnych systemach kaucyjnych w Europie kształtuje się na zróżnicowanym poziomie. (...) Typowe poziomy opłaty za obsługę wynoszą co najmniej 10 proc. wartości kaucji. Przy opłacie za obsługę na poziomach implikowanych przez kaucję wynoszącą 0,70 zł, łączna wartość środków, które trafią do sklepów wynosi ponad 1,2 mld zł rocznie" - dodał.

79 tys. placówek handlowych będzie uczestniczyć w systemie kaucyjnym

FPP powołując się na dane, powołanego przez siebie, Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej, zwraca uwagę, że spośród 331 tys. placówek handlowych ogółem można spodziewać się, że w systemie będzie uczestniczyć ok. 79 tys. z nich. Oznacza to, że konsumenci dokonujący zwrotu opakowań będą kierować się do sklepów, które zapewnią im taką możliwość.

System kaucyjny w Polsce - ustawa

W połowie kwietnia br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano najnowszy projekt ustawy mającej wdrożyć w Polsce system kaucyjny. Uzupełniono go o dwa projekty rozporządzeń. Jeden dotyczy wysokości kaucji za zwracane butelki i puszki, a drugi odnosi się do stawek opłat produktowych. Przedsiębiorcy będą musieli ją uiścić w przypadku nieuzyskania wymaganego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych bądź jeśli nie przystąpią do systemu kaucyjnego.

Zgodnie z projektowaną nowelizacją system kaucyjny ma objąć: butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku o pojemności do 3l, butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l oraz puszki metalowe o pojemności do 1l.

W ramach projektowanego systemu kaucyjnego, przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek napoje w opakowaniach objętych kaucją, będą musieli na tych opakowaniach umieścić informację o wysokości kaucji. Sklepy, które będą uczestniczyć w systemie, będą zobowiązane do zwrotu pobranej przy zakupie kaucji w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych objętych kaucją. Do systemu mają wejść obowiązkowo sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw., które będą zobowiązane do zbiórki pustych opakowań oraz zwrotu kaucji. Dla mniejszych placówek będzie to dobrowolne, choć i tak będą musiały pobrać kaucję od objętych nią produktów.

Projekt rozporządzenia zakłada, że kaucja dla jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów; szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra, ma wynieść 50 gr od opakowania.

