46-latek ukradł alkohol ze sklepowej półki. Gdy wychodził, nie płacąc za towar, ochroniarz wybiegł za nim. Ale złodziej nie chciał oddać butelki i ugryzł w rękę pracownika ochrony w rękę. Sprawcę zatrzymali policjanci z warszawskiej Woli.

46-latek ukradł ze sklepu alkohol i ugryzł w rękę ochroniarza; fot. unsplash

Złodziej alkoholu na Woli

Rzeczniczka Komendy Rejonowej Warszawa IV nadkom. Marta Sulowska przekazała, że do zdarzenia doszło kilka dni temu na warszawskiej Woli. "Policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że pracownik ochrony w pościgu ujął złodzieja" - podkreśliła policjantka.

Według ustaleń śledczych 46-latek zatrzymany przez ochroniarza wszedł wcześniej do sklepu i z półki sklepowej zabrał alkohol, a następnie chciał wyjść nie płacąc za towar. "Zareagował na to pracownik ochrony, który wybiegł za mężczyzną. 46-latek ugryzł go w rękę, aby utrzymać się w posiadaniu butelki alkoholu i próbował uciec" - wyjaśniła nadkomisarz.

Po zatrzymaniu mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie. "Podejrzany usłyszał zarzut dotyczący kradzieży rozbójniczej" - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

"Prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego i decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na trzy miesiące" - dodała prokurator.

Za zarzucany czyn może mu grozić do 10 lat więzienia.

