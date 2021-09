50 produktów dla wegan i wegetarian w stałym asortymencie Biedronki

W 2020 roku Biedronka wprowadziła do oferty 68 nowych produktów wegańskich lub wegetariańskich marki własnej.

50 produktów dla wegan i wegetarian w stałym asortymencie Biedronki, fot. materiały prasowe

Biedronka stawia na żywność dla wegan i wegetarian

Biedronka opublikowała raport zrównoważonego rozwoju za 2020 rok, w którym podaje, że jednym z jej zobowiązań na na lata 2021–2023 jest rozwój produktów dla osób o specjalnych potrzebach i preferencjach żywieniowych, takich jak produkty dedykowane dla wegan, wegetarian, produkty bez laktozy i/lub bezglutenowe.

- W 2020 roku mocno postawiliśmy na produkty roślinne, które uzupełniają kompleksową i zróżnicowaną dietę. Potrawy kuchni roślinnej to już nie ekstrawagancja – to codzienność i podstawa menu milionów Polaków. Nie tylko dostrzegamy, ale także wspieramy ten trend wiedząc, że dieta roślinna – może przynieść korzyści zarówno dla naszego zdrowia, jak i dla planety, dlatego stworzyliśmy własny standard dedykowany produktom dla wegan i wegetarian - informuje Biedronka w raporcie.

- Dzięki temu mamy pewność, że każdy produkt został sprawdzony pod kątem składników pochodzenia zwierzęcego, a produkujący je zakład przeszedł procedurę kwalifikacyjną. Standard nie dopuszcza zanieczyszczenia krzyżowego składnikami odzwierzęcymi. W stałym asortymencie posiadamy około 50 produktów dla wegan i/lub wegetarian i niemal drugie tyle w ofertach czasowych. Wśród produktów marki goVEGE klienci znajdą alternatywy zarówno dla produktów mlecznych, np. napoje roślinne, jak i mięsnych, np. burgery warzywne - informuje sieć.

68 nowych produktów wegańskich lub wegetariańskich

– Tworząc nowe produkty, działamy ze świadomością, że każda nasza decyzja może mieć wpływ na dietę i w konsekwencji zdrowie naszych konsumentów, a jest ich około 4 mln dziennie. Z myślą o nich stale monitorujemy trendy rynkowe i doniesienia ekspertów w zakresie żywienia – i wiemy, jak ważna jest zbilansowana dieta oraz udział w niej warzyw oraz innych produktów pochodzenia roślinnego – mówi Dr inż. Justyna Szymani, Dyrektorka Działu Rozwoju Jakości i Kontroli Marki Własnej.

Biedronka informuje, że w roku 2020 wprowadziła do oferty 68 nowych produktów wegańskich lub wegetariańskich marki własnej – m.in. Cocojogu goVEGE, majonez sałatkowy wegański goVEGE, organiczne tofu goVEGE oraz burger jaglany z burakami goVEGE.

Sieć wskazuje, że nie tylko weganie mają pozytywny wpływ na kondycję naszej planety. Miłośników mięsa zachęca do przejścia na dietę planetarną.

- Dieta planetarna to optymalna dieta oparta na różnorodnych kategoriach produktów roślinnych, która nie wyklucza, lecz jedynie ogranicza udział produktów pochodzenia zwierzęcego. Podejście to nie wymaga radykalnej zmiany przyzwyczajeń, jedynie ich modyfikacji, które przyczynią się do ochrony środowiska - podaje Biedronka.

- Produkcja zwierzęca, szczególnie mięsa czerwonego, ma stosunkowo większy negatywny wpływ np. na emisję gazów cieplarnianych, a eksperci podkreślają, że choć mięso i nabiał – to istotne elementy naszej diety, ich udział, szczególnie mięsa czerwonego, powinien być ograniczany na korzyść roślinnych źródeł białka. Każda nawet mała zmiana na talerzu to krok w kierunku bardziej zrównoważonego sposobu żywienia i nie wymaga to wykluczenia wszystkich produktów odzwierzęcych - informuje sieć w raporcie.