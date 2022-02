500+ od Żabki za otwarcie sklepu w niedzielę? Sieć odpowiada

Franczyzobiorcy Żabki zdradzili, że za każdą niedzielę, kiedy sklep jest otwarty, otrzymują dodatkowe 500 zł. Jeśli sklep otwarty jest we wszystkie niedziele i święta, dodatkowo otrzymują 800 zł. Sieć skomentowała te informacje.

Wiele sklepów sieci Żabka otwartych jest w niedziele/ fot. AK

Jak pisaliśmy, Żabka oferuje franczyzobiorcom dodatkowe pieniądze za otwieranie sklepów w niedziele niehandlowe. – Za każdą niedzielę mamy wypłacane 500 złotych, a do tego otrzymujemy 13 procent obrotu, z wyłączeniem paragonów za sprzedaż alkoholu i papierosów. Sklep jednak musi być czynny minimum przez 9 godzin. Jeżeli otworzymy go we wszystkie niedziele i święta, wówczas wypłacane jest dodatkowe 800 złotych – wyjaśnia w rozmowie z Bankier.pl pani Natalia (imię zmienione), jedna z franczyzobiorców sieci Żabka.

Te informacje postanowiła skomentować sieć. „Podkreślamy, że franczyzobiorcy sieci Żabka jako przedsiębiorcy sami decydują czy chcą skorzystać z wyłączeń przysługujących im na mocy zapisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, kierując się potrzebami klientów i rachunkiem ekonomicznym. Obecnie zdecydowana większość sklepów jest dostępna dla klientów w niedziele, jednak są placówki, które nie są otwarte” – wyjaśniła w korespondencji z naszą redakcją.

Żabka skontroluje sklepy?

Zapytaliśmy, w jaki jeszcze sposób Żabka będzie zachęcać przedsiębiorców do otwierania sklepów w niedziele, czy będą to np. kontrole sklepów. Jednak Żabka zaprzecza, aby w ten sposób chciała mobilizować właścicieli do otwierania sklepów. „"Kontrole", o których mowa są standardowym elementem weryfikacji jakości działania sklepów i ich skutkiem jest możliwość otrzymania dodatkowych świadczeń z racji kontrybucji do wartości marki. Ich częstotliwość i dni realizacji nie uległy zmianie. Wynik weryfikacji sklepu nie wiąże się z jakimikolwiek negatywnymi skutkami finansowymi. Dlatego sugerowanie, że może mieć ona związek z handlem w niedziele jest niezgodne z prawdą.”

Niehandlowe niedziele szansą na walkę z konkurencją

W jaki sposób Żabka rozlicza się z franczyzobiorcami? „Podkreślamy, że decyzja franczyzobiorcy dotycząca otwarcia sklepu w dni objęte ograniczeniami nie wpływa na całość systemu wzajemnych rozliczeń, który zawiera pewne zmienne, zależne od jakości, dostępności czy parametrów sprzedażowych. W ramach tych zmiennych, franczyzobiorcy standardowo otrzymują dodatkowe świadczenia za działanie sklepów w dni objęte ograniczeniami, bo to wiąże się z ich dodatkowym zaangażowaniem i kosztami. Świadczenia te są dostępne dla każdego franczyzobiorcy na tych samych zasadach. Należy zwrócić uwagę, że otwieranie sklepów w te dni jest często kluczowe dla rentowności małych przedsiębiorców, na co dzień mierzących się z konkurencją wielkopowierzchniową.”